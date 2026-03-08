«Словаччина готова перейняти естафету». Фіцо погрожує заблокувати 90 мільярдів євро для України, якщо Орбан програє вибори

Роберт Фіцо погрожує заблокувати репараційний кредит ЄС для України, якщо Віктор Орбан програє вибори в Угорщині (Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Словаччина може «перейняти естафету» в Угорщини і заблокувати кредит Євросоюзу для України у 90 мільярдів євро, якщо партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана Фідес програє вибори.

Про це Фіцо сказав у відео, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Прем'єр Словаччини розповів, що на майбутній зустрічі з головою Єврокомісії планує обговорити питання зупинки роботи нафтопроводу Дружба та запропонувати послуги Словаччини на випадок, якщо на трубопроводі в Україні потрібно буде «затягнути якийсь гвинт».

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«Але найголовніше послання полягатиме в тому, що Словаччина готова перейняти естафету від Угорщини, якщо це буде необхідно», — заявив Фіцо.

Він нагадав, що наразі позика Євросоюзу для України у розмірі 90 мільярдів євро є фактично заблокованою.

«Однак я не наївний. Український президент останнім часом говорить про відновлення поставок через місяць-півтора. Тобто після виборів в Угорщині, де він розраховує на перемогу опозиції. Тоді вже не буде жодних шансів на нафту зі сходу. Хіба що естафету Угорщини перейме хтось інший», — сказав прем'єр Словаччини, натякнувши, що це може зробити його країна.

Фіцо сказав, що блокування цього «величезного військового подарунка Україні є легітимним інструментом для досягнення відновлення поставок нафти».

«У будь-якому разі, тепер черга за Європейським Союзом», — зазначив прем'єр Словаччини.

5 березня Фіцо заявив, що перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським хоче скоординувати з Європейською комісією позицію щодо транзиту російської нафти через Україну.

За його словами, він «зацікавлений» у переговорах із Зеленським, але їм має передувати зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Прем'єр Словаччини стверджує, що ЄС «повинен тиснути» на Зеленського, щоб той дозволив інспекцію на нафтопроводі та «пустив нафту через свою територію».



В цей же день президент України Володимир Зеленський заявив, що не відновлював би нафтопровід Дружба, але це можливо зробити за півтора місяця.

«Якщо країни ЄС не знайдуть іншого варіанту, як не блокувати гроші для наших військових, тільки через те, що ми повинні дати російську нафту Угорщині і Словаччині. Ми все підготуємо, рішення буде за ними», — додав він.

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27 лютого Зеленський провів телефонну розмову з Фіцо, під час якої запросив його відвідати Україну для обговорення поточних питань.

Розмова відбулася після того, як 21 лютого прем'єр Словаччини пригрозив припинити постачання аварійної електроенергії Україні з 2 березня, якщо Київ не відновить постачання російської нафти до його країни трубопроводом Дружба, який не функціонує після російських обстрілів.

4 березня компанія SEPS, яка є оператором системи передачі електроенергії в Словаччині, заявила про розірвання контракту на аварійні постачання електроенергії з українською компанією Укренерго.

Нафтопровід Дружба та блокування репараційного кредиту ЄС для України Угорщиною

7 березня Володимир Зеленський дорікнув ЄС через відсутність прогресу в питаннях 20-го пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та репараційного кредиту Україні на суму 90 мільярдів євро.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Будапешт продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Угорщини наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Будапешт вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти, українська влада це заперечує.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у листі до президента Європейської ради Антоніу Кошти 26 лютого натякнув на можливість піти на поступки, якщо ЄС офіційно оцінить збитки, завдані нафтопроводу Дружба на території України.

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Низка чиновників ЄС вважають, що зобов’язання вирішити проблему з нафтопроводом Дружба дасть можливість розблокувати кредит.

6 березня Орбан знову повторив, що Будапешт буде блокувати надання європейського фінансування Україні у розмірі €90 млрд, доки Київ не відновить постачання російської нафти до Угорщини.