Міністр закордонних справ Угорщини Сійярто заявив, що Україна змушена буде запустити трубопровід Дружба вже наступного дня після парламентських виборів в Угорщині .

Про це повідомило Vadhajtások у суботу, 21 березня.

«У України швидше закінчаться гроші, ніж у нас — нафта. Тому після нашої перемоги на виборах вони [українці] будуть змушені запустити трубопровід Дружба, і транспортування відновиться ввечері 13 квітня», — сказав Сійярто на конференції консервативних сил CPAC Hungary у Будапешті.

Реклама

Також очільник угорського МЗС стверджував, що членство України в ЄС нібито принесе війну в Європу.

«Переважна більшість держав-членів Європейського Союзу є членами НАТО, і якби ЄС прийняв країну, яка перебуває у стані війни, це означало б, що НАТО також швидко вступить у конфлікт з Росією, а це означало б Третю світову війну», — сказав Сійярто.

Разом з ним на заході виступав керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуйяш. Він заявив, що має питання до опонентів керівної партії на виборах — насамперед до партії Тиса на чолі з Петером Мадяром — мовляв, чому вони «так захоплено підтримують членство України в ЄС». Гуйяш наполягав на тому, що підтримка євроінтеграції України суперечить «угорським національним інтересам».

19 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в організації атаки на компресорну станцію газопроводу Турецький потік. Тоді Сійярто стверджував, що Україна нібито завдала удару 22 безпілотниками, намагаючись реалізувати «тотальну енергетичну блокаду» Угорщини.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Проте Угорщина та Словаччина заявили, що Україна припинила поставки їм російської нафти з політичних мотивів.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом». Тому допуску до нафтопроводу угорська група на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком так і не отримала.