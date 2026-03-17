Сіярто поскаржився на «політичний театр» після пропозиції ЄС допомогти Україні з ремонтом нафтопроводу Дружба

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обурився через пропозицію ЄС допомогти Україні відновити постачання нафти через нафтопровід Дружба . Про це він повідомив на платформі X у вівторок, 17 березня.

Глава угорського МЗС назвав ініціативу лідерів ЄС «політичною грою» і зазначив, що рішення щодо припинення «нафтової блокади» Угорщини запізнилося.

«Після майже 50 днів Європейська комісія помітила, що дві держави-члени перебувають під нафтовою блокадою з боку України, і тепер обіцяє вирішити ситуацію. Не обманюйте себе. Це політична гра. Кожен крок був узгоджений між Києвом та Брюсселем», — написав Сійярто.

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Міністр закликав президента України Володимира Зеленського та голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн припинити «цей політичний театр» і зняти «нафтову блокаду» Угорщини.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

У заяві зазначається, що Євросоюз провів інтенсивні переговори з державами-членами та Україною на всіх рівнях з метою відновлення поставок нафти до Угорщини та Словаччини.

Президент України Володимир Зеленський написав листа до фон дер Ляєн і Кошти, у якому прийняв пропозицію ЄС. Глава держави заявив, що Бродівську насосну станцію відремонтують приблизно за півтора місяця. Він вважає, що постачання нафти відновиться, якщо Росія не атакуватиме повторно нафтопровід Дружба.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Угорщина продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

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Головною перепоною з боку Будапешта наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Угорщина вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба. У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

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14 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі, вдалося «змусити українців рухатися».

16 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.