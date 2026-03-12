У Франції заявили, що працюватимуть з Братиславою та Будапештом, щоб знайти вихід із ситуації з нафтопроводом Дружба , що заважає розблокувати виділення Україні кредиту ЄС у розмірі €90 млрд. Водночас там вважають, що між цими питаннями не має бути «прив’язки».

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

«На засіданні Європейської Ради в грудні було досягнуто угоди, яка стосувалася всіх. Сьогодні потрібно насамперед реалізувати цю угоду. Тож ми вважаємо, що на підставі цього рішення і потрібно рухатися вперед щодо кредиту для України, тобто тут не має бути прив’язки між цими питаннями», — зазначили співрозмовники.

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В Єлисейському палаці нагадали, що Словаччина та Угорщина отримують російську нафту на виняткових умовах, поза межами санкційної політики Європейського Союзу. Водночас нафтопровід пошкодили росіяни.

«Українці, зокрема і прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, яка була в Парижі раніше цього тижня, вже мали нагоду сказати президентові, що вони роблять усе необхідне для збереження функціонування нафтопроводу. Станом на сьогодні відновлення Дружби можна забезпечити саме завдяки ремонту, і це факт, за який Україна також у першу чергу має нести відповідальність», — уточнили в Єлисейському палаці.

Там додали, що зі свого боку роблять усе, щоб допомогти українській владі «знайти вихід» із дискусії з угорськими та словацькими партнерами.

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинувачує Україну в тому, що нафтопровід Дружба перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти до Угорщини. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, а також 20-й пакет санкцій проти РФ.

Аналогічні звинувачення висуває і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

11 березня держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що в Україну прибули представники угорського уряду, щоб провести переговори з українськими посадовцями в Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба.

Однак речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з Чепеком. Водночас він зазначив, що керівники ЄС хочуть дізнатися, коли може бути відновлена робота нафтопроводу Дружба.

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12 березня Єврокомісія запропонувала Україні направити свою місію зі встановлення фактів стосовно нафтопроводу Дружба.