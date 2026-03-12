Орбан доручив угорській делегації в Україні домогтися огляду пошкоджень нафтопроводу Дружба

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан доручив угорській делегації, що прибула до Києва, забезпечити зустріч з українськими урядовцями через ситуацію з нафтопроводом Дружба . Він також закликав посадовців спробувати оглянути місце пошкодження трубопроводу.

Про це Орбан заявив у четвер, 12 березня, під час дзвінка із заступником міністра енергетики Габором Цепеком.

Під час розмови угорський прем'єр надав інструкції посадовцю, закликаючи його постійно нагадувати про себе українській стороні та «бути ввічливими». Орбан підкреслив важливість демонстрації намірів Угорщини вести діалог з Україною.

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«Ми маємо задокументувати, що ми хотіли з ними домовитися. Ми хотіли подивитися. Ми хотіли вирішити ситуацію разом із ними. Ми не шукаємо конфлікту, а рішення, і в цьому ми хочемо їм допомогти», — заявив Орбан.

Також прем'єр закликав делегацію домогтися візиту на місце пошкодження нафтопроводу.

Цепек, своєю чергою, повідомив, що переговори вже розпочалися, але були перервані через повітряну тривогу.

«Київська серія переговорів з енергетики, на жаль, була перервана повітряною тривогою. Ми перебуваємо тут, у бомбосховищі, але і тут, і під час переговорів панує спокій. Ми знову написали київському енергетичному уряду, що ми готові до переговорів. Ми спокійно чекаємо на можливість, бо наша мета — вирішити питання нафтопроводу Дружба за столом переговорів», — зазначив Цепек.

Цепек також додав, що угорська делегація підтримує зв’язок з міжнародними партнерами, зокрема, вже провела консультації зі словацьким послом.

Речниця Європейської комісії з енергетичних питань Анна-Каіса Ітконен повідомила, що Єврокомісія запропонувала Україні направити свою місію зі встановлення фактів стосовно нафтопроводу Дружба. Інформації щодо делегації Угорщини в Брюсселя немає.

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинувачує Україну в тому, що нафтопровід Дружба перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти до Угорщини. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, а також 20-й пакет санкцій проти РФ.

Аналогічні звинувачення висуває і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

11 березня держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що в Україну прибули представники угорського уряду, щоб провести переговори з українськими посадовцями в Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба.

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Однак речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Своєю чергою президент Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з Чепеком. Водночас він зазначив, що керівники ЄС хочуть дізнатися, коли може бути відновлена робота нафтопроводу Дружба.