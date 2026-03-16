«Типовий угорський почерк». У МЗС України відповіли Сіярто, який звинуватив Київ у відмові від консультацій щодо Дружби

У МЗС України прокоментували заяву очільника угорського Міністерства закордонних справ Петера Сіярто про те, що Київ відмовився брати участь у тристоронніх консультаціях з міністрами енергетики Словаччини та Угорщини. Там зазначили, що неможливо відмовитися від того, що не планували.

Про це повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий, передає кореспондентка NV.

«Неможливо відмовитися від того, що не планувалося. І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як „фактичну домовленість“. Це вже стало типовим угорським почерком — самі щось нафантазували, самі нас звинуватили», — сказав Тихий.

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Він нагадав, що в суботу, 14 березня, в Нафтогазі відбувся детальний брифінг для дипломатичного корпусу, де серед представників 31 країни був і посол Угорщини.

Речник підкреслив, що повну інформацію щодо стану нафтопроводу Дружба вкотре довели до всіх партнерів, зокрема й угорців.

16 березня Сіярто заявив, що Україна відмовилася від тристоронньої зустрічі з Угорщиною та Словаччиною щодо нафтопроводу Дружба. За його словами, консультації з міністрами енергетик були заплановані на цей день.

«Але українська сторона в підсумку відмовилася від участі. Це сталося після того, як наша делегація з Міністерства енергетики провела три з половиною дні в Києві, намагаючись налагодити діалог», — написав Сіярто на платформі Х.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

Однак речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тому «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Президент Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини. Сіярто звинуватив президента Зеленського у брехні.

Втім, дипломатичні джерела надали NV документ, датований 10 березня, у якому йдеться, що для України запропоновані в ноті посольства Угорщини терміни візиту делегації були неприйнятними.

14 березня голова правління Нафтогазу Сергій Корецький і представники Міністерства закордонних справ України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу Дружба.