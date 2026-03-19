У МЗС України заявили, що Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу Дружба

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Угорщина політизує питання ремонту нафтопроводу Дружба .

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

Він зазначив, що Київ не чув жодного осуду з боку Будапешта щодо пошкодження нафтопроводу Дружба внаслідок російського удару.

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Тихий каже, що замість того, щоб пояснити громадянам Угорщини, чому країна не змогла диверсифікувати постачання енергоносіїв, прем'єр-міністр Віктор Орбан у своїй риториці зосереджується на Україні.

«Таким чином, Угорщина політизує це питання, перетворює його на політичний привід і висуває вимоги до України, що, на наш погляд, абсурдно. Україна стикається з масштабним терором, повітряним терором з боку Росії», — заявив речник.

Тихий зауважив, що внаслідок атак РФ інфраструктура України щодня зазнає пошкоджень. Зокрема, після Дружби вже були завдані пошкодження іншим українським трубопроводам та інфраструктурі, наприклад, трубопроводу Одеса-Броди.

«Україна все це ремонтує. Але у нас немає безмежних ресурсів. Ми перебуваємо в стані повномасштабної війни, яку Угорщина з якихось причин воліє ігнорувати», — додав Тихий.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Угорщина продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Будапешта наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Угорщина вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба. У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

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14 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі, вдалося «змусити українців рухатися».

16 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.

17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

18 березня голова Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що експерти ЄС прибули до України для оцінки стану нафтопроводу Дружба та провели робочу зустріч з керівництвом нафтової галузі.