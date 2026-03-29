Фіцо пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти РФ через «подвійні стандарти» ЄС щодо нафтопроводу Дружба

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна блокуватиме 20-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо Єврокомісія «ставитиме інтереси України вище за інтереси Словаччини» в питанні транзиту російської нафти трубопроводом Дружба .

Про це пише словацьке медіа ta3.

Фіцо стверджує, що Україна «зупинила» постачання нафти через пошкодження трубопроводу, однак досі не надала до нього доступ експертам.

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Словацький прем'єр звинуватив Єврокомісію в тому, що вона «нічого не зробила, щоб змусити українського президента щось зробити». Фіцо також розкритикував Єврокомісію за «подвійні стандарти», оскільки, за словами прем'єра, вона надає пріоритет інтересам України, а не Словаччини.

Фіцо заявив, що тоді як Словаччина отримала з Брюсселя «лист з погрозами» за заходи щодо захисту внутрішнього ринку палива, український президент Володимир Зеленський отримував «листи, сповнені любові та розуміння», пише ta3.

«Якщо Єврокомісія має намір і надалі поводитися таким чином і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, їй слід забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації або про нашу готовність сприяти швидкому вступу України до ЄС», — заявив Фіцо.

27 березня Суспільне з посиланням на неназваного європейського посадовця писало, що технічна група Євросоюзу, що прибула до України 18 березня для огляду пошкодженої ділянки нафтопроводу Дружба, ще не отримала допуску до об'єкта і чекає в Києві.

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Раніше в листуванні з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Ради ЄС Антоніу Кошта Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий прийняти «технічну й фінансову допомогу» для ремонту нафтопроводу.

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня. Він пояснив, що внаслідок російської атаки там виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Угорщина й Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, що Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

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16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро і ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.