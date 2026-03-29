Фіцо пригрозив заблокувати 20-й пакет санкцій проти РФ через «подвійні стандарти» ЄС щодо нафтопроводу Дружба
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує блокувати 20-й санкційний пакет проти Росії (Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS)
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна блокуватиме 20-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії, якщо Єврокомісія «ставитиме інтереси України вище за інтереси Словаччини» в питанні транзиту російської нафти трубопроводом Дружба.
Про це пише словацьке медіа ta3.
Фіцо стверджує, що Україна «зупинила» постачання нафти через пошкодження трубопроводу, однак досі не надала до нього доступ експертам.
Словацький прем'єр звинуватив Єврокомісію в тому, що вона «нічого не зробила, щоб змусити українського президента щось зробити». Фіцо також розкритикував Єврокомісію за «подвійні стандарти», оскільки, за словами прем'єра, вона надає пріоритет інтересам України, а не Словаччини.
Фіцо заявив, що тоді як Словаччина отримала з Брюсселя «лист з погрозами» за заходи щодо захисту внутрішнього ринку палива, український президент Володимир Зеленський отримував «листи, сповнені любові та розуміння», пише ta3.
«Якщо Єврокомісія має намір і надалі поводитися таким чином і ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини, їй слід забути про підтримку 20-го пакету санкцій проти Російської Федерації або про нашу готовність сприяти швидкому вступу України до ЄС», — заявив Фіцо.
27 березня Суспільне з посиланням на неназваного європейського посадовця писало, що технічна група Євросоюзу, що прибула до України 18 березня для огляду пошкодженої ділянки нафтопроводу Дружба, ще не отримала допуску до об'єкта і чекає в Києві.
Раніше в листуванні з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Ради ЄС Антоніу Кошта Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий прийняти «технічну й фінансову допомогу» для ремонту нафтопроводу.
12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня. Він пояснив, що внаслідок російської атаки там виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.
Угорщина й Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, що Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.
16 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро і ухвалення 20-го пакета санкцій проти Росії доти, доки Україна не відновить транзит російської нафти нафтопроводом Дружба.