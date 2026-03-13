Фіцо у відкритому листі попросив Зеленського знову запустити постачання нафти через Дружбу

У листі Роберта Фіцо зазначається, що президент України Володимир Зеленський нібито ухвалив рішення припинити транзит нафти через Дружбу (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звернувся до партій країни з проханням підтримати його лист президенту України Володимиру Зеленському — із закликом відновити постачання нафти нафтопроводом Дружба.

Про це 13 березня йдеться на сторінці Фіцо у Facebook.

Про підготовку листа Зеленському Фіцо повідомив 12 березня під час пресконференції після засідання уряду. Під час виступу він також розкритикував словацьку опозицію і звинуватив її в підтримці війни РФ проти України.

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13 березня Фіцо опублікував у Facebook проєкт листа, під яким уже стоять підписи лідерів партій Hlas Матуша Шутая Ештока і SNS Андрія Данка. При цьому місця для підписів залишилися тільки для керівництва тих партій, які представлені в парламенті Словаччини.

У листі зазначається, що президент України Володимир Зеленський нібито ухвалив рішення припинити транзит нафти, через що Словаччина має проблеми — хоча має право отримувати російську нафту завдяки виняткам із санкцій Євросоюзу.

Також у листі Фіцо стверджує, що, «за інформацією словацької сторони нафтопровід не пошкоджений». У зв’язку з цим прем'єр Словаччинипропонує президенту Зеленському організувати інспекцію за участю представників Єврокомісії та відповідних країн, щоб перевірити стан Дружби.

Крім того, Фіцо стверджує, що Словаччина готова і надалі надавати гуманітарну допомогу" і «співпрацювати з Україною».

Угорський прем'єр Віктор Орбан звинувачує Україну в тому, що нафтопровід «Дружба» перебуває в робочому стані, але Київ перекрив постачання російської нафти в Угорщину. Через це Будапешт заблокував надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд, а також 20-й пакет санкцій проти РФ.

Аналогічні звинувачення висуває і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Інфографіка: NV

11 березня держсекретар Міністерства енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що в Україну прибули представники угорського уряду, щоб провести переговори з українськими посадовцями в Києві та з’ясувати стан нафтопроводу Дружба.

Однак речник МЗС України Георгій Тихий наголосив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тому «точно некоректно називати їх „делегацією“».

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Зі свого боку президент Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини на чолі з Чепеком. Водночас він зазначив, що керівники ЄС хочуть дізнатися, коли може бути відновлено роботу нафтопроводу Дружба.