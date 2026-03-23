Європейські експерти, які 18 березня прибули в Україну, щоб проінспектувати пошкоджений РФ нафтопровід Дружба , досі перебувають у Києві та не отримали дозволу оглянути об'єкт.

Як повідомляє видання Європейська правда з посиланням на власні джерела, група експертів з ЄС досі перебуває в українській столиці. Вона готова в будь-який момент виїхати на місце руйнування нафтопроводу Дружба задля оцінки ступеня пошкоджень та вартості ремонтних робіт.

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Втім, Україна наразі не надала європейським експертам на це дозвіл.

Своєю чергою один зі співрозмовників Суспільного висловив думку, що найближчим часом групу навряд чи буде допустять на місце. Оскільки це мало зміст перед засіданням Євроради, де був шанс розблокувати кредит ЄС для України на €90 млрд. Зараз же позиція Угорщини чітка й непохитна в цьому питанні.

За попереднім планом, результати роботи цієї групи мали б заспокоїти угорського прем'єра Віктора Орбана, зазначив співрозмовник.

24 лютого Рада ЄС ухвалила два документи для надання Україні кредиту в розмірі €90 млрд. Однак Угорщина продовжує блокувати третій, пов’язаний із виділенням коштів, який передбачає внесення відповідних змін до довгострокового бюджету Євросоюзу.

Головною перепоною з боку Будапешта наразі є питання про відновлення транзиту російської нафти до країни трубопроводом Дружба, який було пошкоджено російським ракетним ударом 27 січня. Угорщина вважає, що Україна має технічні можливості забезпечити постачання російської нафти. Українська влада це заперечує.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба. У МЗС України зазначили, що офіційного статусу в угорців не було і вони заїхали «за загальними правилами для всіх громадян країн Шенгенської зони, користуючись безвізом».

14 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що посадовцям, які приїздили до України для «інспекції пошкоджень» на нафтопроводі, вдалося «змусити українців рухатися».

16 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повторив, що його країна блокуватиме надання Україні кредиту ЄС на €90 млрд і ухвалення 20 пакета санкцій, доки не запрацює нафтопровід Дружба.

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17 березня Європейський Союз запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

18 березня голова Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що експерти ЄС прибули до України для оцінки стану нафтопроводу Дружба та провели робочу зустріч з керівництвом нафтової галузі.