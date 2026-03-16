Сійярто озвучив нові звинувачення на адресу України через нафтопровід Дружба

Україна нібито відмовилася від тристоронньої зустрічі з Угорщиною та Словаччиною щодо нафтопроводу Дружба .

Про це в понеділок, 16 березня, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, тристоронні консультації з міністрами енергетики Словаччини та України були заплановані на сьогодні.

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«Але українська сторона в підсумку відмовилася від участі. Це сталося після того, як наша делегація з Міністерства енергетики провела три з половиною дні в Києві, намагаючись налагодити діалог», — написав Сійярто на платформі Х.

Він також стверджує, що всі запити про зустрічі були відхилені.

«І інспекторам ЄС також не дозволяють відвідувати об'єкт», — додав Петер Сійярто.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що нафтопровід Дружба технічно готовий до експлуатації, і Україна не відновлює його роботу нібито з політичних причин.

11 березня в Україну прибула група угорських чиновників. Метою поїздки мало стати з’ясування «реального стану» нафтопроводу Дружба.

Однак речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що на території України ця група посадовців не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тому «точно некоректно називати їх „делегацією“».

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський сказав, що йому не відомо, що в Україні робить делегація уряду Угорщини.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив президента Зеленського у брехні.

Втім, дипломатичні джерела надали NV документ, датований 10 березня, у якому йдеться, що для України запропоновані в ноті посольства Угорщини терміни візиту делегації були неприйнятними.

14 березня голова правління Нафтогазу Сергій Корецький і представники Міністерства закордонних справ України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу Дружба. За словами Корецького, участь у брифінгу взяли представники 31 держави.