Україна надала представникам 31 держави вичерпні матеріали про наслідки атак РФ на нафтопровід Дружба

Голова правління Нафтогазу Сергій Корецький повідомив, що він та Міністерство закордонних справ України провели брифінг для представників іноземних дипломатичних місій щодо наслідків російських атак на інфраструктуру нафтопроводу Дружба .

На своїй сторінці у Facebook Корецький зазначив, що участь у брифінгу взяли представники 31 держави, зокрема країн G7 та європейських партнерів України.

«Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги», — написав голова правління Нафтогазу.

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Він наголосив, що відновлення подібної інфраструктури є складним технологічним процесом, що потребує часу, спеціалізованого обладнання та роботи в умовах постійних загроз повторних російських ударів.



Корецький зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 400 атак на об'єкти Групи Нафтогаз, а у 2026 році вже зафіксовано вже понад 30 обстрілів.

Голова правління додав, що Група Нафтогаз та МЗС продовжують інформувати міжнародних партнерів про наслідки російських атак на українську енергетичну інфраструктуру та про хід відновлювальних робіт.

Конфлікт з Угорщиною та Словаччиною навколо нафтопроводу Дружба

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що постачання російської нафти через нафтопровід Дружба було припинено з 27 січня — через російську атаку. Внаслідок тієї атаки виникла сильна пожежа та було серйозно пошкоджено обладнання.

Проте ані Угорщина, ані Словаччина не визнали пошкоджень і заявили, шо Україна припинила поставки їм російської нафти нібито з політичних мотивів.

2 березня президент Володимир Зеленський прокоментував заяви угорського прем'єра Віктора Орбана, який до того посилався на супутникові знімки і говорив, шо на Дружбі нібито немає пошкоджень. «Може, він маг і бачить під землею», — сказав тоді Зеленський і зауважив, що був здивований словами Орбана.

При цьому Угорщина відмовилася розглядати альтернативи російським енергопостачанням, як-от поставки через Хорватію, бо російська нафта дешевша.