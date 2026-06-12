Індія заявила, що купувала російську нафту на прохання США
США нібито прямо просили Нью-Делі купувати нафту з РФ, щоб уникнути різкого подорожчання енергоносіїв (Фото: REUTERS/Bhawika Chhabra)
В МЗС Індії заявили, що з 2022 року активно закуповували російську нафту на прохання США, оскільки Вашингтон прагнув стабілізувати світовий нафтовий ринок і стримати зростання цін.
Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише Bloomberg.
За його словами, тоді американська сторона прямо просила Нью-Делі купувати нафту з Росії, щоб уникнути різкого подорожчання енергоносіїв.
Джайшанкар наголосив, що Індія ухвалює рішення про закупівлі нафти, виходячи з її вартості та доступності. Водночас він розкритикував санкційну політику США щодо російської нафти, заявивши, що у цьому питанні не варто говорити про «високі принципи».
Раніше повідомлялося, що Індія має намір посилити контроль за танкерами тіньового флоту, які використовуються для обходу санкцій. Зокрема, йдеться про санкції, введені США, Великою Британією та Євросоюзом проти РФ та Ірану.