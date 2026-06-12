Індія заявила, що купувала російську нафту на прохання США

В МЗС Індії заявили, що з 2022 року активно закуповували російську нафту на прохання США, оскільки Вашингтон прагнув стабілізувати світовий нафтовий ринок і стримати зростання цін.

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, пише Bloomberg.



За його словами, тоді американська сторона прямо просила Нью-Делі купувати нафту з Росії, щоб уникнути різкого подорожчання енергоносіїв.

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Джайшанкар наголосив, що Індія ухвалює рішення про закупівлі нафти, виходячи з її вартості та доступності. Водночас він розкритикував санкційну політику США щодо російської нафти, заявивши, що у цьому питанні не варто говорити про «високі принципи».