Трамп заявив, що США не проти постачання російської нафти на Кубу

Судно Sea Horse під прапором Гонконгу, що перевозило близько 200 тисяч барелів російської нафти та спочатку прямувало до Куби, стоїть біля узбережжя Венесуели, 28 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не заперечують, щоб Росія або інші країни постачали нафту на Кубу . Про це повідомляє The New York Times .

«Ми не проти, щоб хтось отримав велику партію, адже їм це потрібно — їм треба виживати. Я сказав їм: якщо якась країна хоче зараз відправити на Кубу трохи нафти, я не маю нічого проти. Незалежно від того, чи це Росія, чи ні», — сказав Трамп журналістам на борту свого президентського літака ввечері 29 березня.

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Він вважає, що постачання нафти «не матиме жодного впливу», оскільки, за його словами, «Кубі кінець».

«У них поганий режим. У них дуже погане й корумповане керівництво. І отримають вони судно з нафтою чи ні — це не матиме значення», — додав президент США.

Перед цим газета NYT із посиланням на джерела написала, що Берегова охорона США дозволила російському танкеру з нафтою дістатися до Куби.

За даними MarineTraffic, танкер, який перевозить приблизно 730 тисяч барелів нафти, ввечері 29 березня перебував за кілька миль від територіальних вод Куби.

Рухаючись зі швидкістю 12 вузлів, він може дістатися до міста Матансас на Кубі — до вечора 30 березня.

Аналітики вважають, що прибуття російського танкера дасть Кубі щонайменше кілька тижнів, перш ніж її запаси палива вичерпаються.

Як зазначає NYT, це також зменшить тиск на кубинський уряд, який стикається з загрозою економічного колапсу та посиленням тиску з боку Вашингтона. Крім того, це продемонструє, що острів все ще може розраховувати на свого давнього союзника — Росію.

Після захоплення в січні колишнього диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро президент США заблокував постачання венесуельської нафти до Куби і погрожував накласти мита на країни, які продаватимуть нафту цій острівній державі.

13 березня президент Куби Мігель Діас-Канель розповів, що острів не отримував нафти вже понад три місяці і був змушений покладатися на сонячну енергію, природний газ і теплоелектростанції. Внаслідок енергетичної кризи уряд був змушений відкласти операції для десятків тисяч громадян.

16 березня Трамп заявив, що вважає за честь «взяти Кубу» та натякнув, що після дій проти Ірану країна може стати його наступним пріоритетом. Він додав, що, на його думку, «може робити з Кубою все, що забажає».

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У відповідь президент Куби зазначив, що США погрожують країні та економічно тиснуть на неї, і пообіцяв відповісти будь-якій агресії опором.