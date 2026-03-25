Філіппіни першими у світі оголосили надзвичайний стан в енергетиці через війну на Близькому Сході

Фердинанд Маркос запровадив надзвичайний стан у країні через ситуацію на Близькому Сході (Фото: Ezra Acayan/Pool via REUTERS)

Філіппіни стали першими у світі , хто запровадив надзвичайний енергетичний стан на тлі війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє BBC.

Згідно з указом президента Фердинанда Маркоса, надзвичайний стан вводять на один рік із можливістю продовження. Також було ухвалено низку нововведень: субсидії для водіїв, скорочення поромних перевезень і чотириденний робочий тиждень для держслужбовців.

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Причиною стало різке зростання цін на пальне через фактичне блокування Ормузької протоки — одного з ключових маршрутів постачання нафти у світі. Філіппіни особливо залежать від регіону: майже 98% нафти країна імпортує з Перської затоки.

Після початку бойових дій ціни на бензин і дизель у країні зросли більш ніж удвічі. У відповідь уряд отримав розширені повноваження — контролювати розподіл пального, продуктів і ліків, а також безпосередньо закуповувати нафтопродукти для створення запасів.

Міністр енергетики Шерон Гарін заявила, що країна має запас пального приблизно на 45 днів. Через подорожчання газу Філіппіни тимчасово збільшать використання вугільних електростанцій.

20 березня Філіппіни після п’ятирічної перерви відновили імпорт російської нафти, прагнучи забезпечити себе паливом на тлі проблем із поставками сировини через конфлікт на Близькому Сході.