Дві партії російської нафти , які раніше сигналізували про Східну Азію як про пункт призначення, тепер прямують до Індії.

Про це в четвер, 5 березня, пише агентство Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Це вказує на те, що в міру загострення конфлікту на Близькому Сході готовність Нью-Делі приймати російську нафту збільшується, констатує агентство.

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Згідно з даними компаній Kpler і Vortexa, розвантаження двох танкерів, що перевозять близько 1,4 мільйона барелів нафти марки Urals, очікується цього тижня. Хоча раніше повідомлялося, що вони йдуть далі на схід.

Нафта марки Urals раніше користувалася великим попитом у індійських нафтопереробних заводів. Однак обсяги поставок були різко скорочені через тиск Вашингтона на Нью-Делі з метою припинення її закупівель, нагадує Bloomberg.

Танкер Odune місткістю 730 000 барелів уже прибув у порт Парадіп. Танкер Matari місткістю понад 700 000 барелів має прибути в порт Вадінар.

Ще одне судно, Indri, що курсує в Аравійському морі і сигналізує про напрямок до Сінгапуру, різко змінило курс у бік Індії. Згідно з даними відстеження суден, на борту судна близько 730 000 барелів нафти марки Urals, пише Bloomberg.

Усі три судна Odune, Matari та Indri перебувають під санкціями Великої Британії та Європейського союзу.

2 лютого 2026 року президент США Дональд Трамп після розмови з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що той погодився не купувати нафту в Росії, натомість збільшивши імпорт зі США, і, можливо, Венесуели.

Крім цього, Трамп оголосив про досягнення торговельної угоди між США та Індією, яка набуває чинності негайно. Згідно з угодою, США знизять взаємні тарифи до 18%.

26 лютого агентство Bloomberg писало, що індійські нафтопереробні заводи обмежують закупівлі російської нафти до мінімумупісля того, як рішення Верховного суду США поставило під сумнів довгоочікувану торговельну угоду, що передбачає зниження мит в обмін на припинення цього імпорту.