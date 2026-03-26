Трамп накинувся на НАТО через війну з Іраном, погрожуючи «ніколи не забути» дії Альянсу

США нічого не потрібно від НАТО, заявив Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Ken Cedeno)

Президент США Дональд Трамп знову різко розкритикував своїх союзників , заявивши, що країни-члени НАТО нічого не зробили, щоб допомогти США в питанні з Тегераном.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у четвер, 26 березня.

«Країни НАТО абсолютно нічого не зробили, щоб допомогти з божевільною державою — Іраном, який тепер військовим чином розгромлений», — йдеться в публікації Трампа.

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Він додав: «США нічого не потрібно від НАТО, але „ніколи не забувайте“ про цей дуже важливий момент».

Фото: Скриншот / Truth Social

20 березня президент США Дональд Трамп заявив, що «без США НАТО — це паперовий тигр» і розкритикував союзників за те, що ті не приєднуються до американської війни проти Ірану.

«Боягузи — і ми це запам’ятали!», — зокрема писав Трамп.

Раніше Трамп заявив, що Сполученим Штатам не потрібна допомога союзників по НАТО у війні проти іранського режиму і додав, що «завжди знав, що Альянс ніколи не допоможе США».

«Однак я не здивований їхніми діями, оскільки завжди вважав НАТО, на яке ми витрачаємо сотні мільярдів доларів щорічно на захист цих самих країн, вулицею з одностороннім рухом — ми захищатимемо їх, але вони нічого не робитимуть для нас, зокрема, у важкий час», — написав глава Білого дому 17 березня.