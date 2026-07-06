На саміті НАТО в Анкарі (Туреччина), який відбудеться 7−8 липня, лідери Альянсу зіткнуться з атакою одразу на трьох фронтах, спрямованою проти його єдності, рішучості та безпеки. При цьому питання України вирішено залишити осторонь, пише The Telegraph .

Видання зазначає, що перший удар завдає президент США Дональд Трамп, який починає виводити озброєння, війська та фінансування з Європи. Друга атака — розкол, що поглиблюється всередині Альянсу з питання фінансування військових зусиль України. І нарешті третя — пряма загроза з боку Росії, яка може готувати «провокацію» проти Польщі.

Реклама

«Усе це — погані новини для Володимира Зеленського, який візьме участь у саміті», — зазначає The Telegraph.

Тепер головне прохання до президента України, на відміну від початку повномасштабної війни, — це не озброєння, а гроші. Фінансів катастрофічно не вистачає не тільки на те, щоб продовжувати протистояння, а й на підтримку зруйнованої економіки.

Однак доброзичливість з боку країн, які раніше були найближчими союзниками Києва, теж зменшується. Так, на думку автора статті, конфлікт із Польщею, а також погіршення відносин з іншими центральноєвропейськими союзниками не могли статися в більш невідповідний час.

«На папері члени НАТО мали виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги на 2026 рік і „як мінімум еквівалентний рівень“ підтримки у 2027 році. Але насправді ця сума здебільшого є перерозподілом наявних коштів, а не новими грошима. 70 мільярдів євро об'єднують існуючі щорічні зобов’язання НАТО з фінансуванням, наданим у рамках кредиту ЄС, без будь-яких нових зобов’язань», — пояснює автор публікації.

Також проблемою для Володимира Зеленського є повідомлення про те, що він не братиме участі в основному саміті НАТО наступного дня і, на відміну від минулих років, не виступить із промовою перед лідерами Альянсу.

Зеленського та все українське питання вирішили залишити осторонь, побоюючись засмутити Трампа, пише The Telegraph.

Підсумовуючи, автор статті підкреслює, що єдність Альянсу розвалюється, а разом з нею — і підтримка, якої потребує Україна для продовження опору російським окупантам.

25 червня видання Politico повідомило, що союзники по НАТО на саміті в Анкарі, як очікується, зобов’язуються виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України.

Реклама:

5 липня Білий дім повідомив, що під час саміту НАТО в Анкарі 7−8 липня президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський проведуть двосторонню зустріч.