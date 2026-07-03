Туск: Польща утримається від нових фінансових зобов’язань щодо підтримки України на саміті НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава на саміті НАТО утримається від нових зобов’язань щодо додаткової фінансової допомоги Україні, з огляду на роль Польщі в забезпеченні безпеки східного флангу Альянсу.

Про це він сказав під час пресконференції у Варшаві 3 липня, повідомляє Polskie Radio 24.

За словами Туска, польський уряд уже поінформував про цю позицію президента Кароля Навроцького, який представлятиме країну на саміті НАТО в Анкарі 7−8 липня.

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Він наголосив, що майбутній саміт має визначити відповідальність європейських держав за власну обороноздатність та її фінансування, водночас запевнивши, що Польща не відмовляється від підтримки України.

«Я звертаюся до всієї делегації із закликом бути обережними з будь-якими заявами про подальшу фінансову підтримку з боку Польщі не тому, що вважаю, що Україні не потрібна фінансова підтримка — я вважаю, що Польща має дуже значні зобов’язання щодо всього східного кордону Європейського Союзу, і всі повинні це враховувати. Україна воює, але Польща несе основний тягар захисту нашого кордону, вона також захищає європейський кордон від загроз зі сходу, і тому до неї потрібно ставитися особливо», — сказав він.

Туск також підкреслив, що добрі польсько-українські відносини відповідають інтересам обох сторін, однак потребують «доброї волі з боку Києва».

«Це більше не може бути випадком, коли Варшава постійно демонструє добру волю. Але я хотів би, щоб ця жорстка позиція не характеризувалася зневагою чи ворожістю, бо це ні до чого розумного не веде», — сказав прем'єр.

Водночас він додав, що Польща й надалі порушуватиме питання необхідності підтримки України у війні проти Росії.

25 червня видання Politico з посиланням на дипломатів повідомило, що союзники по НАТО на саміті в Анкарі, як очікується, зобов’язуються виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння, зокрема для подальшої військової підтримки України.

Саміт НАТО 2026 року відбудеться 7−8 липня в Анкарі — столиці Туреччини. Це буде 36-та зустріч лідерів альянсу.

26 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна також візьме участь у саміті НАТО в Анкарі.

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За даними ЗМІ, уряд Італії поки що не погоджує виділення Україні 70 мільярдів євро від НАТО на військову допомогу у 2027 році, а прем'єр Словаччини заявляв, що проти планів Альянсу виділити мільярди на нові контракти з виробництва озброєння для потреб України.