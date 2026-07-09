Володимир Зеленський і Дональд Трамп на полях саміту НАТО в Анкарі, 8 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Різкий розворот президента США Дональда Трампа в Анкарі (Туреччина) — від критики президента України Володимира Зеленського до надання йому дозволу налагодити виробництво американської зброї — став найвиразнішим моментом саміту лідерів НАТО.

Про це пише Financial Times (FT) за підсумками 36-го саміту НАТО, що відбувся 7−8 липня.

Новий тон вселив у європейських союзників обережний оптимізм, адже вони сподіваються на суттєву зміну позиції мінливого лідера США на користь України.

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Як зазначив у коментарі один із дипломатів НАТО, ім'я якого не розголошується: «Трамп любить переможців. А Україна останнім часом почала перемагати».

Видання зазначає, що настрій Дональда Трампа на полях саміту змінювався щогодини. Ймовірно, під впливом схвальних слів генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що його «лідерство трансформує цей Альянс».

Водночас президент Туреччини Реджеп Ердоган зробив усе можливе, щоб допомогти. На закритій зустрічі всіх 32 лідерів турецький президент подарував присутнім револьвери з монограмою — разом із набоями.

Американський лідер, залишаючи кімнату для переговорів, відзначив «величезну любов», що панувала в залі.

Однак найнесподіванішим моментом, що приємно здивував європейські делегації, стали теплі слова на адресу України, які він виголосив поруч із президентом Володимиром Зеленським, пише FT.

Це кардинально відрізнялося від бурхливої зустрічі лідерів у Білому домі в лютому 2025 року, коли Зеленського звинувачували в невдячності та відсутності «козирів».

«Важко повірити, правда? Від Овального кабінету й до сьогодні… Гадаю, у нас склалися дуже хороші відносини», — наводить FT слова Трампа Зеленському.

Американський лідер також висловив думку, що «це буде початком», і заявив, що в України «велике майбутнє».

Тепер Вашингтон готовий надати Києву ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot — найважливішого елемента оборони в умовах посилення бомбардувань України.

Видання також наводить коментар Орисі Луцевич, заступниці директора програми з питань Росії та Євразії в Chatham House, яка зазначила, що Трамп може піти на цей крок, щоб змінити розрахунки російського диктатора Володимира Путіна та змусити його припинити війну проти України.

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«Саме доступ України до американських військових спроможностей у великих масштабах справді лякає Росію», — каже Луцевич.

Офіційні особи висловили FT сподівання, що це стане сигналом до стійкої зміни ставлення США до Києва та посилення тиску на Москву.

За словами одного з посадовців, Трамп чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати підтримують Україну і розглядають додаткові рішення, щоб допомогти Києву здійснити прорив на полі бою.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський надіслав президенту США Дональду Трампу та Конгресу термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Згодом Зеленський розповів журналістам, що в листі до американського колеги він запросив ліцензію на виробництво протибалістичних ракет Patriot .

У середу, 8 липня, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК Patriot. Він зробив цю заяву під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

Президент США також сказав, що виробника Patriot ще не поінформували, але «все владнається».

Останнім часом країна-агресорка Росія посилила масовані удари по українських містах на тлі успішних ударів України по цілях на великій відстані. Під час масованої атаки на Київ 6 липня Україна не змогла перехопити жодної балістичної ракети через критичний дефіцит ракет для систем Patriot — єдиних систем в арсеналі України, здатних збивати балістичні ракети. Унаслідок цієї атаки на столицю загинуло 19 людей.