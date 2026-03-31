«Та ж затяжна війна, як і в Україні». Близькому Сходу потрібні не лише дрони-перехоплювачі - Храпчинський

Пошкоджений американський літак радіолокаційного виявлення та управління Boeing E-3 Sentry після іранського удару по авіабазі Принц Султан в Саудівській Аравії (Фото: SOCIAL MEDIA/via REUTERS)

Директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський в інтерв'ю Radio NV пояснив, що Близькому Сходу потрібні не лише українські дрони-перехоплювачі.

«Країни Близького Сходу, коли зауважують, що їм потрібні дрони-перехоплювачі, — це ключова помилка, яка показує неготовність до затяжної війни. На Близькому Сході та ж затяжна війна, як і в Україні, — на виснаження. Тому тут треба говорити про те, що не просто дрони-перехоплювачі, а екосистему, яку змогла побудувати Україна, розбудувати можливості», — заявив Храпчинський в ефірі Radio NV.

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Витрати ракет за час війни проти Ірану та поїздка Зеленського на Близький Схід

За даними Bloomberg, після вихідних 28−29 березня, протягом яких Іран завдав одного з найпотужніших ракетних ударів по цілях у Перській затоці від початку війни, дедалі ефективніші атаки виснажили щонайменше 2400 ракет-перехоплювачів — обсяг, що наближається до відомих довоєнних запасів цих країн.

Bloomberg зауважує, що у той час як корпорація Lockheed Martin виробляє близько 650 перехоплювачів PAC-3 на рік, у січні компанія підписала угоду про збільшення виробництва до 2000 одиниць на рік до 2030-го.

Також компанія випускає 96 перехоплювачів THAAD на рік, але досягла окремої угоди про збільшення цього показника до 400.

За словами особи, знайомої з питанням, Сполучені Штати запустили сотні ракет Tomahawk вартістю $2 млн та понад 1000 більш непомітних ракет JASSM вартістю $1,5 млн.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський здійснив візити до низки країні Близького Сходу і 30 березня повідомив про вже досягнуті історичні домовленості з Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

«Ми працюємо також із Йорданією та Кувейтом. Зараз у регіоні - Рустем Умєров, він продовжує перемовини на політичному рівні, сьогодні мені він доповідав. Є вже також додаткові запити від Бахрейну та Оману», — додав президент.

За його словами, для України це не лише питання престижу та міжнародного визнання, але й конкретних практичних вигод.

«Це питання цілком конкретне та практичне — ми експортуємо нашу систему захисту, вміння наших воїнів, знання, які є в нашої держави. І від цих держав — від наших партнерів — ми розраховуємо на відповідну безпекову взаємодію. Ми вже домовилися про можливості посилити ППО, про спільний розвиток оборонних виробництв і також про енергетичну співпрацю. І це стосується, зокрема, дизеля та інших речей, які необхідні нам зараз», — наголосив Зеленський.

