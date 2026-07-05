У Кракові пошкодили могилу українського письменника Лепкого, МЗС України заявило про свідому провокацію

Могила Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі у Кракові до пошкодження (Фото: Локальна Історія)

У ніч проти неділі, 5 липня, на Раковицькому кладовищі в Кракові (Польща) було пошкоджене місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий.

За його словами, з надгробка викрадено барельєф письменника.

«Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща», — наголосив він.

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Він повідомив, що Генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста із закликом провести розслідування, встановити всі обставини злочину та виявити причетних до нього осіб.

Також Україна закликає вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа й забезпечити належну охорону місця поховання.

«Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому», — підкреслив Георгій Тихий.

У Мережі оприлюднили фото понівеченого надгробка Лепкого.

Фото: Скриншот сторінки Igor Monchuk / Facebook

«Поет Богдан Лепкий похований у Польщі на Раковицькому цвинтарі (Cmentarz Rakowicki) у Кракові. Його могила розташована на полі XXXIV (південний ряд, гробник родини Шайдзіцьких). Письменник помер 21 липня 1941 р. у Кракові й був похований у гробниці свого товариша Ігнатія Шайдзіцького, неподалік могили С. Смаль‑Стоцького. На надгробку є напис українською мовою „Богдан Лепкий поет“. У 1972 р. тут було встановлено барельєф письменника роботи скульптора Григора Пецуха. Сьогодні цього барельєфа на гробниці вже немає. Боляче», — йдеться у дописі користувача Igor Monchuk соцмережі Facebook.



Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

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Зеленський після цього порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

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Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення Нової пошти.

На тлі загострення відносин президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що направив до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».