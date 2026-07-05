У Кракові пошкодили могилу українського письменника Лепкого, МЗС України заявило про свідому провокацію

5 липня, 14:05
Могила Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі у Кракові до пошкодження (Фото: Локальна Історія)

Могила Богдана Лепкого на Раковицькому цвинтарі у Кракові до пошкодження (Фото: Локальна Історія)

У ніч проти неділі, 5 липня, на Раковицькому кладовищі в Кракові (Польща) було пошкоджене місце поховання видатного українського письменника, науковця та професора Богдана Лепкого.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) України Георгій Тихий.

За його словами, з надгробка викрадено барельєф письменника.

«Розцінюємо цей акт вандалізму як свідому провокацію, спрямовану на подальше розпалювання ворожнечі між Україною та Республікою Польща», — наголосив він.

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Він повідомив, що Генеральне консульство України в Кракові звернулося до поліції, адміністрації Раковицького кладовища та органів влади міста із закликом провести розслідування, встановити всі обставини злочину та виявити причетних до нього осіб.

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Також Україна закликає вжити невідкладних заходів для повернення або відновлення викраденого барельєфа й забезпечити належну охорону місця поховання.

«Очікуємо на оперативне встановлення всіх обставин цього акту вандалізму, притягнення винних до відповідальності відповідно до законодавства Республіки Польща, а також вжиття дієвих заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому», — підкреслив Георгій Тихий.

У Мережі оприлюднили фото понівеченого надгробка Лепкого.

Скриншот сторінки Igor Monchuk / Facebook
Фото: Скриншот сторінки Igor Monchuk / Facebook

«Поет Богдан Лепкий похований у Польщі на Раковицькому цвинтарі (Cmentarz Rakowicki) у Кракові. Його могила розташована на полі XXXIV (південний ряд, гробник родини Шайдзіцьких). Письменник помер 21 липня 1941 р. у Кракові й був похований у гробниці свого товариша Ігнатія Шайдзіцького, неподалік могили С. Смаль‑Стоцького. На надгробку є напис українською мовою „Богдан Лепкий поет“. У 1972 р. тут було встановлено барельєф письменника роботи скульптора Григора Пецуха. Сьогодні цього барельєфа на гробниці вже немає. Боляче», — йдеться у дописі користувача Igor Monchuk соцмережі Facebook.

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Загострення відносин між Україною та Польщею — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої державної нагороди країни — ордена Білого Орла. Навроцький обурився рішенням присвоїти одному з підрозділів ЗСУ назву на честь Героїв УПА.

Зеленський після цього порівняв польського президента з колишнім угорським прем'єром Віктором Орбаном, який спекулював на українській темі заради передвиборчих рейтингів, і назвав ситуацію «історією, яка закінчиться погано».

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20 червня низка українських політиків і чиновників оголосили, що відмовляються від своїх польських нагород. Серед них — голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко.

Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографію з відділення Нової пошти.

На тлі загострення відносин президент України не поїхав на Конференцію з відновлення України у Гданську. Українську делегацію на заході, що відбувся 25−26 червня, очолювала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

28 червня під час виступу з нагоди Дня Конституції Володимир Зеленський оголосив, що направив до парламенту законопроєкт Про Український національний пантеон. Документ передбачає вшанування «найвидатніших представників української нації».

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   Польща Провокація Вандалізм

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