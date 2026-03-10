«Троянський кінь у ЄС». МЗС України відповіло на рішення Угорщини арештувати гроші Ощадбанку

Міністерство закордонних справ України прокоментувало ухвалення парламентом Угорщини резолюції про відмову від підтримки вступу України до ЄС та проти подальшого військового фінансування Києва, а також арешт коштів Ощадбанку.

Про це повідомили на сторінці відомства у вівторок, 10 березня.

Зазначається, що жоден з цих кроків не є новим для України, оскільки подібні позиції угорської влади давно відомі.

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У МЗС наголосили, що голосування парламенту щодо відмови від підтримки вступу України до ЄС є сигналом насамперед угорській національній меншини в Україні, оскільки прем'єр-міністр Віктор Орбан «закриває» двері ЄС перед їхнім обличчям.

«Прикро констатувати, що офіційний Будапешт продовжує відігравати роль троянського коня в ЄС, намагаючись блокувати фінансову та військову підтримку в протидії російській агресії, а також поступ України на шляху до ЄС. Такі кроки спрямовані на те, щоб тримати Євросоюз у заручниках. Вони йдуть в унісон з політикою РФ щодо ЄС, спрямованою на послаблення та розкол обʼєднаної Європи. Угорський парламент сьогодні точно зірвав аплодисменти — в Москві», — йдеться у заяві МЗС.

Відомство наголосило, що ухвалена резолюція не має юридичної сили в контексті євроінтеграційного процесу України і є лише політичним кроком, який, ймовірно, пов’язаний з передвиборчою кампанією в Угорщині.

МЗС України окремо звернуло увагу на урядову постанову та закон, які, як зазначається, «легалізують» викрадення коштів державного Ощадбанку України.

«Наголошуємо на нікчемності цих рішень; нагадуємо про вимогу української сторони негайно повернути викрадені кошти та намір добиватися справедливості з використанням усіх національних та міжнародних правових інструментів», — йдеться в повідомленні.

10 березня парламент Угорщини ухвалив резолюцію, в якій виступив проти вступу України до ЄС, а також подальшої військової та фінансової підтримки Києва у війні проти країни-агресора Росії.

У документі зазначається, що Будапешт виступає проти членства України в ЄС, аргументуючи це тим, що країна «перебуває у стані війни», а її приєднання, на думку угорських законодавців, нібито могло б втягнути Євросоюз у збройний конфлікт.

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9 березня уряд Угорщини ухвалив рішення про арешт грошей та золота Ощадбанку, які були вилучені під час захоплення українських інкасаторських автомобілів на території країни. Арешт діятиме протягом 60 днів на період розслідування податково-митного управління.