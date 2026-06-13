Заява директорки нацрозвідки США про «біолабораторії»: в МЗС України відкинули звинувачення

МЗС України заявило, що українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї (Фото: МЗС України/Facebook)

Міністерство закордонних справ України, коментуючи заяву директорки нацрозвідки США Тулсі Габбард , яку вона зробила незадовго до своєї відставки, про фінансовані урядом США понад 120 "біолабораторій", в тому числі в Україні, заявило, що відкидає безпідставні звинувачення.

«Українська сторона звернула увагу на чергову хвилю маніпуляцій щодо окремих програм співробітництва у сфері біологічної безпеки та громадського здоров’я в Україні. Вкотре відкидаємо безпідставні звинувачення та наголошуємо, що Україна послідовно виконує свої міжнародні зобов’язання за Конвенцією про заборону біологічної та токсинної зброї (КБТЗ)», — сказано в повідомленні в Telegram-каналі МЗС України.

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У відомстві додали, що українська сторона ніколи не здійснювала діяльності, пов’язаної з розробкою, виробництвом або накопиченням біологічної зброї.

«Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та практикам охорони здоров’я і не повʼязана з жодними військовими цілями. Лабораторні установи, які брали участь у відповідних програмах міжнародної технічної допомоги, є діагностичними, науковими або референс-лабораторіями системи громадського здоров’я, ветеринарної медицини або інших наукових установ», — наголосили в МЗС України.

Відомство нагадало, що Росія багато років використовує у своїй пропаганді тему «лабораторій з розробки біологічної зброї», хоча ці російські звинувачення неодноразово спростовували на міжнародному рівні.

В повідомленні зазначається, що у 2022 році на вимогу Російської Федерації відповідно до статті V КБТЗ було проведено офіційний консультативний процес за участі держав-учасниць Конвенції, під час якого були надані всі дані щодо відповідних програм співробітництва, їхніх цілей та механізмів реалізації.

У відомстві додали, що після цього, у грудні 2023 року, Україна офіційно підтвердила свою позицію на зустрічі держав-учасниць КБТЗ, наголосивши, що консультативний процес 2022 року вичерпно розглянув зазначені звинувачення, а співробітництво України з міжнародними партнерами у сфері громадського здоров’я повністю відповідає положенням Конвенції.

Заява Тулсі Габбард про « біолабораторії» та реакція на неї

12 червня директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард оприлюднила дані, які, за її словами, свідчать про тривале фінансування урядом США понад 120 «біолабораторій» у більш ніж 30 країнах, де проводяться дослідження біологічних патогенів, зокрема небезпечних.

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У заяві офісу директорки Національної розвідки США стверджується, що серед таких об'єктів є й лабораторії в Україні, які можуть «перебувати під загрозою через тривалу російсько-українську війну».

Пресреліз було опубліковано за кілька тижнів після того, як Тулсі Габбард оголосила, що йде з посади директорки Національної розвідки США.

Болгарський журналіст-розслідувач, експерт з діяльності російських спецслужб Христо Грозєв відреагував на заяву Габбард, зазначивши, що директорка Нацрозвідки США «фактично подарувала Кремлю ще одну інформаційну операцію», та назвав її заяву «зловживанням службовим становищем».

Журналіст Financial Times Крістофер Міллер зауважив, що Габбард скористалась можливістю поширити одну зі своїх улюблених теорій змов, перекручуючи факти і «роблячи подарунок Кремлю». Він звернув увагу, що офіс Габбард на слайдах з «доказами» тверджень про біолабораторії хибно вказав місцерозташування Києва та позначив одне з міст як «Чернів» (замість, ймовірно, Чернівців або Чернігова.

RFE/RL зауважує, що незрозуміло, чи є в оприлюдненій Габбард інформації щось раніше невідоме.

У публікації наголошується, що уряд США протягом багатьох років у межах програми Спільне зменшення загрози відкрито фінансував заходи, спрямовані на безпечне збереження та контроль дослідницьких програм часів Холодної війни, які переважно були пов’язані з колишніми радянськими розробками у сфері біологічної та хімічної зброї.

Журналіст The Insider і письменник Майкл Вайс зауважив, що Агентство зі зменшення військової загрози (Defense Threat Reduction Agency) було відкрито запущене в Україні у 2005 році. Йдеться про українські інституції, які займаються епідеміологічним наглядом, і про це офіційно писало посольство США.

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Адміністрація Дональда Трампа останніми місяцями проводить аналіз документів і матеріалів щодо фінансованих Вашингтоном біолабораторій після рішення заборонити федеральне фінансування досліджень із модифікації організмів в окремих країнах, зокрема Китаї, через занепокоєння недостатнім рівнем контролю, пише RFE.

В МЗС країни-агресорки Росії заяву Габбард вже сприйняли із захватом. Офіційна представниця російського відомства Марія Захарова заявила, що Кремль «неодноразово розповідав про ніким не контрольовану військово-біологічну діяльність США».

«В останні дні на посаді директорки Національної розвідки [Габбард] вирішила оприлюднити один із найсмішніших шматків російської пропаганди, який конкретно спрямований проти уряду США і брехливо стверджує, що американці створили небезпечні біолабораторії в Україні», — зауважила українська журналістка Катерина Лісунова.

У 2025 році The Insider повідомляв, що агентка ГРУ Діляна Гайтанджієва у 2018 році вирушила до Грузії, щоб зробити репортаж про неіснуючі американські біолабораторії, які «працюють на території посольства США в Тбілісі». Журналісти виявили, що її репортаж, опублікований на пов’язаному з сирійським урядом телеканалі, став першим із серії конспірологічних публікацій про «американські біолабораторії», які перетворилися на одну з головних тем для російської держпропаганди.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Габбард заявляла, що саме США винні в російській агресії, оскільки «провокували» агресора впродовж багатьох років, а «правляча еліта Вашингтона використовує українців для знищення якомога більшої кількості росіян». Крім того, Габбард поширювала дезінформацію про «розробку зброї масового знищення в українських біолабораторіях».

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Закиди про те, що США нібито допомагають Україні створювати біологічну зброю, раніше неодноразово спростовували представники Білого дому та Пентагону часів президентства Джо Байдена (2021−2025 роки).