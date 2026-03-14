У МЗС України назвали абсурдними погрози Ірану про «законну ціль»

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий відреагував на погрози представника іранського режиму Україні, назвавши їх абсурдними.

Про це він сказав у суботу, 14 березня, відповідаючи журналістам, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Іранський режим роками підтримує вбивства українців, безпосередньо надаючи державі-агресору дрони та технології для агресії проти України. У цьому контексті абсурдно, коли якість представники цього режиму погрожують Україні та ще й посилаються на право на самооборону, закріплене у статті 51 Статуту ООН», — зазначив Тихий.

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За його словами, «це все одно, що серійний вбивця виправдовував свої злочини, цитуючи кримінальний кодекс».

Тихий також підкреслив, що іранський режим має понести відповідальність за свої злочини проти іранського народу та інших країн.

14 березня очільник комісії з національної безпеки та зовнішньої політики парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що дії України з надання допомоги безпілотниками Ізраїлю означають її вступ у війну на Близькому Сході.

«Провальна Україна фактично стала учасником війни і, відповідно до статті 51 Статуту ООН, вся її територія перетворилась на законну ціль для Ірану», — написав іранський чиновник.

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Того ж дня ізраїльське видання Ynet повідомило, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив бажання зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією джерел видання, ізраїльський запит був переданий «в контексті великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва».