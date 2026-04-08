«Не знаємо, що в голові у їхньої влади». В МЗС України закликали громадян утриматися від поїздок до Угорщини на тлі парламентських виборів

В МЗС рекомендують не відвідувати Угорщину через непередбачувані ризики (Фото: МЗС України)

У МЗС України закликали громадян утриматися від поїздок до Угорщини та реєстрації у вигляді спостерігачів за парламентськими виборами через ризики провокацій і непередбачуваних дій влади.

Про це у середу, 8 квітня, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу.

«Ми раніше оголошували заклик до українців оминати поїздок в Угорщину. Він залишається в силі просто з огляду на те, що ми не знаємо, що там в голові в угорської влади», — зазначив він.

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За його словами, з огляду на попередній інцидент з інкасаторами немає гарантій, що подібні ситуації не повторяться з іншими громадянами під надуманими приводами.

Тихий наголосив, що як відповідальна державна інституція МЗС відкрито попередило громадян і порадило, за можливості, не відвідувати країну через невизначеність ситуації. Також, за його словами, міністерство офіційно звернулося із закликом утриматися від направлення спостерігачів на вибори в Угорщині.

«Просто розуміючи, що офіційно Будапешт, на жаль, зробив Україну темою виборчої кампанії, маніпуляцій і постійних провокацій. Ми офіційно звертаємося і закликаємо не їхати, не відправляти спостерігачів», — зазначив він.



Речник МЗС підкреслив, що заклик поширюється як на активістів громадських організацій, так і на співробітників міжнародних структур.

Парламентські вибори 2026 року в Угорщині відбудуться 12 квітня для обрання членів нового скликання Національної Асамблеї. Лідер партії Фідес Віктор Орбан обіймає посаду прем'єр-міністра країни з 2010 року.

Затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині — головне

У ніч на 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України — співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.

В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично взяла в заручники українців і вкрала гроші.

Згодом Національна податкова та митна комісія Угорщини заявила про затримання сімох працівників Ощадбанку через підозру «у відмиванні грошей». Національна поліція розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України та службового автомобіля Ощадбанку.

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Увечері 6 березня семеро співробітників служби інкасації Ощадбанку, яких було незаконно затримано в Угорщині під час виконання службового рейсу, повернулися в Україну. Як повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний, один із них після допиту угорськими службами потрапив до лікарні.

12 березня пресслужба Ощадбанку повідомила, що Угорщина повернула інкасаторські машини, причому пошкоджені. Готівка і золото залишилися під арештом в Угорщині.