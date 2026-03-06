МЗС закликало українців утриматися від поїздок до Угорщини
В МЗС України закликали утриматись від поїздок до Угорщини (Фото: МЗС України / Facebook)
Міністерство закордонних справ (МЗС) України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
Про це йдеться у заяві МЗС України, опублікованій у п’ятницю, 6 березня.
«У звʼязку з викраденням сімох громадян України та крадіжки майна державного банку в Будапешті, Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Угорщини», — йдеться у заяві МЗС.
Зазначається, що такі рекомендації надаються через неможливість гарантувати українцям безпеку «на тлі свавільних дій угорської влади».
«За можливості просимо також пріоритизувати інші маршрути транзиту, не через угорську територію», — вказується у заяві.
Крім того, у міністерстві рекомендували мати на увазі ризики при будь-якій діловій діяльності в Угорщині.
«Також звертаємо увагу українського та європейського бізнесу на загрози свавільного викрадення майна на території Угорщини та рекомендуємо враховувати ці ризики у контексті будь-якої ділової активності в цій країні», — наголошує МЗС України.
У ніч проти 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації під час транзитного перевезення матеріальних цінностей через Будапешт.
В автомобілях були $40 млн, €35 млн і 9 кг золота. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що угорська влада фактично «взяла в заручники» українців та вкрала гроші. Зв’язок зі співробітниками Ощадбанку втрачено, їхній поточний стан невідомий.
За даними GPS-сигналу, автомобілі Ощадбанку, ймовірно, залишаються в центрі Будапешта, повідомляв Нацбанк України.
За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проводив зустріч з представниками Антитерористичного центру країни (TEK) у день затримання інкасаторів українського державного Ощадбанку у Будапешті.
Візит прем'єра до силової структури TEK, яка проводила операцію затримання українців, відбувся вранці 5 березня.
Офіційною причиною зустрічі стало обговорення війни на Близькому Сході і нібито загрози тероризму.