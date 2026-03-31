Сибіга: Нас запевнили, що США не відправлятимуть зброю для України на Близький Схід

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що отримав запевнення від державного секретаря США Марка Рубіо про відсутність планів перенаправляти американську зброю , закуплену для України, на Близький Схід.

Про це міністр заявив після неформального виїзного засідання Ради ЄС з закордонних справ у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я нещодавно повернувся з засідання G7, яке відбулося в Парижі. Я мав коротке спілкування з державним секретарем Марком Рубіо. І ми отримали запевнення, що на даному етапі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інші регіони», — сказав він на пресконференції із главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

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26 березня газета Washington Post, посилаючись на джерела, повідомила, що Пентагон розглядає перенаправлення ракет для ППО, призначених для України, на Близький Схід, оскільки війна проти Ірану виснажує деякі запаси американської армії.

Своєю чергою, постійна представниця України при НАТО Альона Гетьманчук заявила, що Київ не отримував жодних сигналів про можливі скасування постачання озброєння зі США.

Згодом генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що, попри ситуацію на Близькому Сході, американська зброя, зокрема системи ППО та ракети до них, продовжить надходити в Україну в межах механізму PURL.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Штати ще не перенаправляли зброю на Близький Схід замість України, але «можуть це зробити».

Інфографіка: NV

Однак пізніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів, що Рубіо запевнив, що американське озброєння, яке закуповують для України в межах програми PURL, не перенаправлятимуть в інші регіони.



Президент США Дональд Трамп заявивляв, що США мають значні запаси боєприпасів за кордоном, зокрема в Європі, і їх переміщення між різними регіонами світу «відбувається постійно».