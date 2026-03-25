Разом з Рубіо. Сибіга цього тижня візьме участь у зустрічі глав МЗС G7, де говоритимуть про Україну

Глава МЗС України Андрій Сибіга на запрошення французького колеги Жана-Ноеля Барро 26−27 березня відвідає Францію, де візьме участь у зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств держав G7.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає кореспондентка NV.

«Програма міністра передбачає участь у сесії підтримки України на рівні міністрів G7 та України. Це вже третя зустріч в такому форматі з початку цього року, що демонструє, наскільки тісно, активно, продуктивно працює український міністр Андрій Сибіга зі своїми партнерами з G7 — нашими ключовими партнерами», — заявив він.

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Тихий каже, що серед основних питань порядку денного — подальша підтримка України, зокрема енергетики, посилення санкційного тиску на РФ, боротьба з російським тіньовим флотом. Крім того, обговорюватимуть тему підтримки Києвом держав Затоки та партнерів на Близькому Сході, а також небезпеку, яку несе співпраця режимів Москви і Тегерана.

Сибіга візьме участь у спільній з очільниками МЗС держав G7 сесії Відбудова. За словами речника, до неї доєднаються президент Українського банку реконструкції та розвитку і міністри закордонних справ Бразилії, Індії, Південної Кореї та Саудівської Аравії.

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«Увага цієї другої панелі, яка називається Відбудова, буде присвячена відновленню і, зокрема, відновленню захисного покриття над Чорнобильською АЕС», — каже Тихий.

Також на полях зустрічі Сибіга проведе низку двосторонніх переговорів з ключовими партнерами України з G7. Однак Київ очікує й двосторонні перемовини з «додатковими країнами», які будуть присутні у Франції, зазначив речник.

«Акценти: посилення тиску на Росію, спільна боротьба проти агресії, протидія авторитарним режимам — тут і Іран, і Росія, і інші осі терору, і особливо нова роль України на Близькому Сході. Будемо говорити і про відновлення енергетики, про забезпечення фінансової стійкості України і підтримку на шляху реформ. Крім того, звісно, буде і певна двостороння складова візиту, тобто саме українсько-французька», — додав Тихий.

24 березня пресслужба Державного департаменту США повідомила, що Марко Рубіо 27 березня відвідає Францію для участі у саміті очільників МЗС країн G7.

Американське зовнішньополітичне відомство зазначило, що серед головних тем обговорення будуть війна Росії проти України, ситуація на Близькому Сході та загрози миру й стабільності в усьому світі.