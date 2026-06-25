Після влучання російського дрона в Галац. МЗС Росії закриє консульство Румунії у Санкт-Петербурзі

Пожежа у багатоквартирному будинку в румунському Галаці, що виникла внаслідок падіння російського дрона, 29 травня 2026 року (Фото: Romanian Department for Emergency Situations (DSU)/Handout via REUTERS)

МЗС Росії оголосило про закриття консульства Румунії у Санкт-Петербурзі, а послу Румунії в РФ Крістіану Істрате вручили ноту.

Про це 25 червня повідомили у МЗС Росії.

У заяві відомства країни-агресора стверджується, що це відповідь на «нічим не обґрунтоване» відкликання Румунією згоди на роботу генконсульства РФ у Констанці та оголошення її керівника persona non grata.

Реклама

Скандал розгорівся після влучання російського дрона в багатоповерхівку у румунському місті Галац, тоді у Румунії заявили, що консульство РФ у Констанці буде закрито, а консул — оголошений персоною нон грата.

У ніч проти 29 травня Росія атакувала дронами цивільні та інфраструктурні об'єкти України поблизу румунського кордону. Один із БпЛА залетів у повітряний простір Румунії та впав на дах багатоповерхового житлового будинку в Галаці.

З будинку евакуювали близько 70 мешканців, двоє людей постраждали.

Румунське Міністерство оборони згодом підтвердило, що це був саме російський дрон.