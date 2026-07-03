Росія викличе посла Швеції після інциденту з безпілотниками біля посольства у Стокгольмі

Міністерство закордонних справ Росії планує викликати посла Швеції через інцидент з безпілотниками біля російського посольства у Стокгольмі.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє російська пропагандистська агенція РБК Новости.

«Виклик посла планується», — сказала вона.

У МЗС Росії назвали інцидент «спробою залякування співробітників дипломатичної місії» та заявили, що відповідальність за безпеку диппредставництва лежить на шведській стороні відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

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У російському посольстві також заявили, що подібні інциденти в Стокгольмі нібито мають систематичний характер.

«Розслідування цих провокацій, кількість яких за більш ніж два роки сягає вже десятків, так і не дало жодних результатів», — йдеться в повідомленні посольства РФ.

Раніше російське посольство у Швеції заявило про атаку безпілотників, що сталася у ніч проти четверга, 2 липня.

Про це посольство РФ написало у Facebook і оприлюднило фото дронів — до одного був прикріплений контейнер із червоною фарбою, до іншого — муляж саморобної вибухівки.

Росіяни стверджують, що перший дрон скинув контейнер з червоною фарбою на територію посольства, а другий до якого була прикріплена «вибухівка», впав у «безпосередній близькості до будівлі».