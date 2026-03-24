Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори зі США, повідомляє у вівторок, 24 березня, ізраїльське видання Ynet .

Зазначається, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі надіслав спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу секретне повідомлення, в якому йшлося: «Ми отримали згоду та благословення [Верховного лідера] Моджтаби».

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Видання підкреслює, що після того, як Трамп анонсував переговори, які можуть привести до угоди, Іран спершу заперечував це. Однак телефонна розмова між іранським міністром і Віткоффом за участю Кушнера показала інші обставини.

Іранський чиновник підтвердив виданню, що Моджтаба Хаменеї посів місце свого померлого батька, та підкреслив, що спадкоємець «схвалив якнайшвидше завершення цієї історії, якщо будуть виконані наші умови».

Ynet пише, що Ізраїль не був залучений до переговорів і дізнався про їхнє існування випадково.

24 березня іранські ЗМІ написали, що США та Ізраїль атакували енергетичну інфраструктуру Ірану в провінції Ісфахан і в південно-західному місті Хорремшехр.

Ці атаки сталися після того, як президент США Дональда Трамп у понеділок, 23 березня, заявив, що після «продуктивних» перемовин із Тегераном наказав військовим призупинити удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів.

Водночас іранське інформаційне агентство Fars із посиланням на джерело стверджувало, що наразі між Іраном і США немає жодних прямих або непрямих контактів.

Раніше американський лідер заявив, що США мають намір «знищити» іранські електростанції, якщо Тегеран повністю не відкриє Ормузьку протоку для комерційного судноплавства протягом 48 годин.