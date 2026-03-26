Син президента Уганди заявив про готовність вступити у війну з Іраном

Син президента Уганди, головнокомандувач збройних сил країни Мухузі Кайнеругаба заявив про готовність вступити у війну з Іраном на боці Ізраїлю.

Про це він написав у соцмережі X у четвер, 26 березня.

Він стверджує, що для захоплення Тегерана достатньо однієї бригади угандійської армії.

«Я чув, що наші друзі в Ізраїлі шукають дивізію для захоплення Тегерана. Особисто я вважаю, що дивізія — це забагато. Бригада UPDF [Народні сили оборони Уганди, угандійська армія] швидко впорається з цим завданням», — йдеться в дописі.

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Кайнеругаба зазначив, що Ізраїль надав Уганді підтримку у 1980-ті та 1990-ті роки, і тепер Уганда повинна відповісти за цю допомогу.

«Чому б нам не захистити його зараз, коли наш ВВП становить 100 мільярдів доларів? Один з найбільших в Африці. Ми хочемо, щоб війна на Близькому Сході закінчилася зараз. Світ від цього втомився. Але будь-які розмови про знищення чи перемогу над Ізраїлем втягнуть нас у війну. На боці Ізраїлю!», — додав він.

AP зазначає, що Кайнеругаба відомий як «генерал-твітер» Уганди. Водночас країна має сильні збройні сили, відомі операціями проти озброєних угруповань у Конго та участю в міжнародних миротворчих місіях, зокрема в Сомалі.

У 2023 році Мухузі Кайнеругаба заявляв, що готовий відправити війська для «захисту Москви».

Він відзначав, що «Африка вірить у президента Путіна» й вірить у перемогу РФ.

В жовтні 2022 року президент Уганди Йовері Мусевені попросив вибачення у жителів Кенії після того, як його син Мухузі Кайнеругабу погрожував у Twitter вторгнутися в їхню країну.