За словами литовських розвідників, головними цілями Кремля, як і раніше, залишаються зміщення балансу сил у Європі (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Країна-агресор Росія збільшує підрозділи своєї армії на кордоні з НАТО і відправляє їх по бойовий досвід у війні проти України — а потім може використовувати як центри для конфлікту з Альянсом.

Про це 6 березня повідомили в розвідці Литви у своїй щорічній оцінці загроз безпеці, повідомляє агентство Reuters.

За прогнозом розвідників, якщо санкції з РФ буде знято, то Кремль буде готовий до «широкомасштабного військового конфлікту» з НАТО через шість років.

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«Росія, ймовірно, хоче не тільки створити армію на 30−50% відсотків більшу, ніж до війни проти України, а й відносно сучасну. Стратегічні запаси зброї та боєприпасів будуть повністю відновлені. Росія буде готова до звичайного військового конфлікту з НАТО», — йдеться у звіті литовської розвідки.

Крім того, за словами розвідників, головними цілями Кремля, як і раніше, залишаються зміщення балансу сил у Європі на свою користь, а також спроба «повного підпорядкування України».

«Російська військова промисловість була нарощена за допомогою Китаю, що дало змогу Москві зменшити свою залежність від західних технологій. Після війни проти України її надлишок озброєнь призведе до наслідків для глобальної безпеки, йдеться у звіті», — пише Reuters.

Інфографіка: NV

Також у звіті згадуються вибухи посилок 2024 року, у яких литовські чиновники звинуватили російську військову розвідку і зазначали, що їхній масштаб може бути збільшений — заради вбивства людей.

Крім того, у звіті йдеться про те, що серія відключень газопроводів, електрокабелів і телекомунікацій у Балтійському морі з 2023 року, хоча й була спричинена суднами, що відпливають із російських портів, не була навмисною, зазначили в агентстві.

При цьому Литва має спільний кордон із Росією та її країною-сателітом Білоруссю, є членом НАТО та ЄС і одним із провідних прихильників України, а також критиків влади РФ, підсумували в Reuters.

У грудні 2024 року фінське видання Iltalehti писало, що в НАТО вважають, що Росія відпрацьовувала напад на Фінляндію та країни Балтії, зокрема Естонію, а також Норвегію, і не відмовилася від планів його здійснити.

У червні 2025 року голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль повідомив, що розвідка має «конкретні докази» того, що Росія планує напад на територію НАТО, тому що хоче перевірити ефективність 5 статті Північноатлантичного договору про колективну самооборону.

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За його словами, Кремль більше не вірить у дотримання гарантій НАТО щодо взаємодопомоги, передбачених статтею 5, і може спробувати це перевірити.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що російський диктатор Володимир Путін може напасти на країну НАТО протягом п’яти років, «щоб перевірити Альянс».

У січні 2026 року голова Командування підтримки збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Геральд Функе заявив, що Росія може атакувати країни НАТО через два-три роки.

В інтерв'ю The Times він сказав, що готує Німеччину до можливого нападу РФ.

26 лютого польське видання Onet заявило, що глава МЗС країни Радослав Сікорський оцінив вартість оборони східного флангу НАТО, до якого також входить його країна, у разі нападу РФ.

У заяві, поданій до парламенту, Сікорський, зокрема, навів розрахунки, що в разі можливого нападу РФ захист країн східного флангу НАТО коштуватиме «щонайменше 1200 мільярдів євро (1,2 трлн євро) — майже стільки, скільки коштує шість років функціонування польської держави», підсумував він.