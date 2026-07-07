Прем'єр Швеції сумнівається в тому, що Росія планує напад на НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відкинув будь-які припущення про те, що Росія може планувати звичайний військовий напад на країну НАТО .

Про це він повідомив у вівторок, 7 липня, в інтерв'ю Bloomberg на саміті НАТО в Анкарі.

«Росія чудово усвідомлює, що напад на країну НАТО був би вкрай поганою ідеєю», — сказав очільник шведського уряду.

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Відповідаючи на запитання щодо занепокоєння деяких європейських лідерів можливістю прямого зіткнення між Європою та Росією, Крістерссон заперечив таку ймовірність.

«Ми не бачимо жодних ознак цього, натомість ми бачимо багато ознак різних типів гібридних загроз та активності», — сказав він, навівши як приклад знищення підводних кабелів та «безвідповідальні» дії суден тіньового флоту.

Прем'єр наголосив, що Європа має скористатися нещодавнім імпульсом України у її захисті від Росії, збільшивши підтримку обороноздатності Києва та посиливши тиск на Москву.

Крістерссон також звернув увагу на нещодавнє різке зростання кількості російських повітряних атак по українських містах.

«Це дає нам вагомі підстави надавати більше засобів протиповітряної оборони, які необхідні Україні для самозахисту. Ми маємо чітко дати Росії зрозуміти, що час працює не на її користь», — сказав він.

3 липня видання The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до польського президента Кароля Навроцького, писало, що США попередили, що країна-агресорка РФ планує збройну «провокацію» на території Польщі. Це можуть бути удари ракетами, дронами або перетин кордону російськими солдатами.

Того ж дня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща інтенсивно готується до різних сценаріїв. За його словами, Варшава отримала дані про провокації від усіх можливих розвідувальних служб країн Європейського Союзу та НАТО.