В ОП розповіли, що президент Бразилії на саміті G7 пропонував Зеленському допомогу заради завершення війни

Як заявили в Офісі президента, президент Лула да Сілва запропонував президенту Володимиру Зеленському кілька ідей, зокрема свої контакти з країнами — постійними членами Ради Безпеки ООН (Фото: x.com/ZelenskyyUa)

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва запропонував президенту України Володимиру Зеленському низку ідей та своїх контактів у Раді Безпеки ООН — у рамках допомоги щодо завершення війни, розв’язаної країною-агресором РФ.

Про це 19 червня повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише агентство Інтерфакс-Україна.

За його словами, в рамках саміту Велико сімки (G7) 17 червня в Евіан-ле-Бен (Франція) глави держав провели зустріч і обговорювали, які кроки здатні активізувати дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Реклама

«Президенти України та Бразилії дійсно обговорювали, що може активізувати дипломатичну діяльність. Лула да Сілва запропонував кілька ідей, зокрема свої контакти з країнами — постійними членами Радбезу ООН, і домовилися, що, зокрема, завдяки таким ідеям та контактам спробують чогось досягти, а пізніше ще за підсумками це обговорять», — розповів Литвин.

Як повідомляв 17 червня сам президент Зеленський , під час його зустрічі з президентомБразилії йшлося «насамперед про шляхи припинення агресивної війни Росії», і він назвав зустріч «хорошою».

«Президент (Лула да Сілва — прим. ред.) поділився своїми думками щодо можливих дипломатичних підходів. Я розповів про реальне ставлення російського суспільства до війни, а також про нашу дипломатичну взаємодію зі США та іншими партнерами», — заявив глава української держави.

Останні пропозиції Зеленського щодо зустрічі з Путіним та реакція на них

4 червня президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до диктатора РФ Володимира Путіна, у якому закликав закінчити війну «у форматі між вами та нами» та запропонував особисту зустріч. У листі він також нагадав, що Росія зазнає серйозних втрат на фронті (63% загиблих і 37% поранених), постійно переносить терміни захоплення Донецької області, а росіяни все більше незадоволені атаками українських дронів та дефіцитом бензину.

Зеленський також зазначив, що Київ готовий повністю припинити вогонь заради переговорів і провести обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх».

15 червня Зеленський заявив, що запропонував російському диктатору зустрітися під час саміту G7, який відбудеться 15−17 червня у французькому Евіані.

Реклама:

16 червня речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков вкотре повторив ультиматум про те, що якщо Зеленський хоче зустрічі з Путіним, то він може це зробити в Москві. Він також вкотре проігнорував пропозиції Зеленського про те, що переговори можна провести на нейтральній території.

Крім того, прес-секретар Кремля стверджував, що Путін не отримував запрошення від Києва провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у рамках саміту G7.

Зеленський відкинув можливість зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

«Я знаю, що Путін через різних лідерів неодноразово пропонував приїхати до Москви. Але це ж ігри. Ми не граємо в такі ігри», — сказав український лідер.

Він також заявив, що переговори можуть відбутися в нейтральній країні, а не в Україні чи Росії.

«Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході», — сказав український лідер.