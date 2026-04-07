«У Москві вкрай засмучені». У МЗС попередили, як Росія намагається зірвати зміцнення зв’язків України із країнами Перської затоки

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані, 28 березня 2026 року (Фото: Amiri Diwan/Handout via REUTERS)

Країна-агресорка Росія активізувала пропаганду, поширюючи фейки про нібито провали України у співпраці з країнами Перської затоки . Прогнозується, що найближчими тижнями РФ посилить свою дезінформаційну кампанію.

Про це у вівторок, 7 квітня, попередив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«У Москві вкрай засмучені стрімким зміцненням зв’язків України з країнами Затоки на тлі іранського повітряного терору. Там розуміють, що унікальний досвід України кардинально змінив її роль у регіоні. Тому вони звернулися до пропаганди, щоб спробувати підірвати внесок України», — повідомив міністр у своєму дописі, розміщеному у соцмережі Х.

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За словами Сибіги, Москва поширює недостовірну інформацію про нібито постраждалих українських експертів, що Київ не дотримується своїх зобов’язань тощо.

«Ми очікуємо більше таких нісенітниць у найближчі тижні», — зазначив він.

Міністр висловив упевненість, що російська пропаганда не досягне своєї мети.

«Наші партнери в Затоці чудово знають, як Україна підтримує розвиток сучасного, високотехнологічного та економічно ефективного захисту», — підкреслив Андрій Сибіга, додавши, що візит президента Володимира Зеленського до країн Перської затоки заклав фундамент для довготривалої співпраці.

Він також наголосив, що російська дезінформаційна кампанія є доказом того, що «Москва визнає успіх України та власну невдачу».

20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що на Близькому Сході перебуває 228 українських експертів, які допомагають боротися з іранськими дронами. Вони працюють у таких країнах, як Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Кувейт та Йорданія.

З 26 по 30 березня український лідер здійснив візит на Близький Схід, за підсумками якого були досягнуті історичні домовленості з деякими країнами.

Зокрема, він повідомив про підписання угоди із Саудівською Аравією про оборонне співробітництво, яку уклали оборонні відомства обох держав.

28 березня Зеленський відвідав ОАЕ та Катар. Президент оголосив про підписання Україною 10-річної угоди зі стратегічного співробітництва з Катаром, а також про майбутнє укладення аналогічної угоди з Еміратами.

29 березня Зеленський обговорив питання безпеки з королем Йорданії Абдаллою II.

30 березня він повідомив, що Україна під час переговорів із лідерами держав Перської затоки домовлялася про взаємну допомогу у сфері оборони та енергетики. Йдеться про 10-річні договори, зокрема, про постачання морських дронів.

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1 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі співпрацює із Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Йорданією, а також комунікує з Бахрейном, Кувейтом та Іраком щодо допомоги в протидії іранським шахедам.