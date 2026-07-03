«Поодинокий інцидент». Україна відповіла Румунії на запит щодо появи морського безпілотника в порту Констанца

Морський дрон вибухнув у румунському порту Констанца на початку червня (Фото: Скриншот відео / Digi24)

Міністерство оборони України відповіло на 14 запитань очільника оборонного вдіомства Румунії Раду Міруце щодо інциденту з морським дроном , який стався 5 червня у Констанці.

Про це повідомило у п’ятницю, 3 липня, Міністерство оборони Румунії.

Українська сторона підтвердила, що вдень 4 червня 2026 року поблизу Севастополя, на відстані близько 250 км від узбережжя Румунії, було втрачено зв’язок із чотирма морськими безпілотниками Сарган-3000, які прямували до східної частини Чорного моря.

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Відновити зв’язок з дронами не вдалося, і українські військові втратили контроль над їхніми траєкторіями.

Вранці 5 червня Військово-морські сили України повідомили румунську сторону про небезпеку, яку становлять безпілотники у разі самопідриву, та передали запланований інтервал самопідриву чотирьох БпЛА. Відсутність зв’язку з дронами унеможливила скасування команди на самопідрив.

Україна наголосила, що це був ««поодинокий інцидент, найімовірніше спричинений діями радіоелектронної боротьби Російської Федерації».

5 червня в румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Інцидент стався вранці поблизу причалів № 77−78, неподалік штаб-квартири Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) і нафтового терміналу.

У Міноборони Румунії згодом зазначили, що об'єкт «відповідає тим, що використовуються у війні в Україні», і уточнили, що «дрон самознищився».

Військово-морські сили ЗСУ заявили, що морський дрон опинився в Румунії після втрати управління внаслідок впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) РФ.

Так само 5 червня президент Румунії Нікушор Дан зауважив, що дрон, який вибухнув в порту Констанца, був частиною військової операції, що проводиться Україною проти держави-агресора РФ.