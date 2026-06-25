Під час навчань на Філіппінах у квітні 2026 року, які не були анонсовані, американські спецпризначенці застосували українські морські дрони Magura проти списаного корабля, задіяного як мішень. Це стало першим випробуванням в Індо-Тихоокеанському регіоні цих безекіпажних катерів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з відеозаписом навчань.

В публікації йдеться, що так само як війни Росії проти України та на Близькому Сході оголили цінність дешевих повітряних безпілотників, морські дрони розглядаються як чинник, що гратиме вирішальну роль в Індо-Тихоокеанському регіоні, особливо з огляду на плани Китаю підпорядкувати собі Тайвань.

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Ця зона в 30 разів перевищує за розмірами материкову частину США. Також там домінують величезні водні простори.

«Це саме те, чого нам потрібно більше — розподілені, живучі, відносно доступні системи, які можуть допомогти позбавити Китай можливості використовувати моря навколо Тайваню та Першого ланцюга островів», — сказав Томас Шугарт, колишній капітан підводного човна США та старший науковий співробітник Центру за нову американську безпеку (CNAS).

У квітні керівник ескадрильї безпілотних надводних кораблів ВМС Сполучених Штатів капітан Гарретт Міллер заявив, що очікує появу тисяч малих безпілотних суден в Індо-Тихоокеанському регіоні до 2030 року. Десятки американських компаній вже виробляють такі системи, зокрема Anduril Industries Inc., Saildrone Inc. та Saronic Technologies Inc.

Олег Рогинський, генеральний директор лондонського стартапу Uforce, який виробляє морські дрони Magura, каже, що його компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону щодо цих суден і розглядає можливість будівництва щонайменше двох виробничих потужностей у регіоні.

Інфографіка: NV

Під час війни РФ проти України дрони Magura потопили близько 10 російських військових кораблів. Це, за словами Рогинського, свідчить про їхню цінність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Перевірка в реальному бою — це абсолютний ключ до будь-якого розвитку в цьому напрямку», — сказав він.

На початку червня видання Defence Express писало, що морський підрозділ Blue Ops американської оборонної компанії Red Cat розпочав повноцінне серійне виробництво морських дронів Variant 7 (V7), які дуже схожі на українські Magura V7.