Парламент Молдови підтримав вихід країни з СНД

Про це повідомило видання Moldpres.

Ініціатором денонсації угоди про створення СНД є Міністерство закордонних справ Молдови, яке послалось на те, що цінностей та основних принципів СНД не дотримано, зокрема положення про те, що держави-члени визнають та взаємно поважають територіальну цілісність та недоторканність існуючих кордонів.

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Міністр закордонних справ Міхай Попшой на засіданні парламенту Молдови заявив, що принципи, на основі яких створили СНД, порушує Росія, яка веде війну проти України, здійснює акти агресії проти Грузії та незаконно утримує військові підрозділи на території Республіки Молдова. Також денонсація угоди про створення СНД є природним і неминучим кроком на шляху до вступу до ЄС, сказав міністр.

«Сьогодні ми стоїмо на роздоріжжі, і рішення більше не можна відкладати. Більше трьох десятиліть ми тягли за собою важку ношу, невидимий ланцюг, який тримав нас прив’язаними до минулого, яке нам більше не належить. СНД — це організація, народжена з попелу імперії, що впала, і поступово перетворена на інструмент збереження впливу Москви над її сусідами. Ця „валіза без ручки“ — як її назвав один із колишніх президентів — не принесла нам процвітання, не захистила наш суверенітет, не дала нам безпеки. Навпаки: вона тримала нас у сірій зоні, робила вразливими перед енергетичним, політичним та військовим шантажем», — заявив Попшой.



Після денонсації державний бюджет Молдови заощадить близько 3,1 млн леїв, які нині становлять щорічний внесок до бюджету СНД. Відносини з державами-членами СНД після денонсації будуть продовжені на двосторонніх та багатосторонніх платформах, а Республіка Молдова залишиться учасницею низки договорів СНД, насамперед у торговельно-економічній та соціальній сферах.



За останні два роки Молдова ініціювала масштабний процес перегляду актуальності та застосовності договорів, укладених у рамках СНД. На даний момент з 283 угод СНД 71 вже денонсовано, а близько 60 перебувають у процесі розгляду.



11 березня повідомлялось, що уряд Молдови схвалив денонсацію засадничих документів Співдружності Незалежних Держав і таким чином запустив процедуру остаточного виходу з організації.



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У 1991 році республіки-засновниці СРСР підписали Біловезьку угоду, згідно з якою було проголошено припинення існування СРСР та створення СНД. Засновницями СРСР у 1922 році були РРФСР (Росія), УСРР (Україна), БСРР (Білорусь) та ЗСРФРР (Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка, до складу якої входили Азербайджан, Вірменія та Грузія).

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Україна припинила участь у статутних органах СНД у 2018 році, проте вона ніколи не була членом організації, адже не ратифікувала Статут СНД.