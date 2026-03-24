Politico з’ясувало, кого адміністрація Трампа готується призначити на посаду нового лідера Ірану

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає спікера парламенту Ірану Мохаммада Багера Галібафа як потенційного партнера для переговорів і, можливо, нового лідера, повідомляє Politico .

За словами джерел видання, однією з ключових фігур, яку в Білому домі розглядають для майбутніх переговорів, став 64-річний спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф. У Вашингтоні його розглядають як прагматичного політика, з яким можна вести справи, незважаючи на різкі заяви в бік США раніше.

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Співрозмовники видання зазначили, що жодних рішень щодо Галібафа ще не ухвалено. В адміністрації президента хочуть провести «стрес-тестування кількох кандидатів», зазначили джерела.

Видання зазначає, що адміністрація Трампа хоче знайти компроміс із майбутнім іранським керівництвом, яке запропонувало б стабільні поставки енергоресурсів в обмін на можливість зберегти внутрішній політичний контроль.

У цьому списку кандидатів, за словами джерел видання, немає сина останнього шаха Ірану Рези Пехлеві.

Білий дім, як розповіли співрозмовники Politico, розглядає для Ірану «венесуельський сценарій», за яким до влади приходить політик, що користується підтримкою в країні і водночас лояльний до США.

«Галібаф — квінтесенція інсайдера: амбітний і прагматичний, але водночас фундаментально прихильний до збереження ісламістського порядку в Ірані. Це робить його малоймовірним кандидатом, який запропонує Вашингтону будь-які істотні поступки», — розповів старший аналітик з Ірану в Міжнародній кризовій групі.

Мохаммадбагер Галібаф служив у Корпусі вартових Ісламської революції (КВІР) під час ірано-іракської війни.

У 1999 році його призначили начальником поліції Ірану. З 2005 по 2017 рік він обіймав посаду мера Тегерана. З 2020 року він обіймає посаду голови Меджлісу, однопалатного парламенту Ірану.