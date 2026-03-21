Моджтаба Хаменеї не з’являється на публіці після загибелі свого батька (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Розвідувальні служби США та Ізраїлю намагаються з’ясувати місцеперебування та реальний стан нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї , який перестав з’являтися на публіці після загибелі свого батька, повідомляє Axios .

За даними видання, ЦРУ та Моссад очікували, що Моджтаба Хаменеї виступить із традиційною новорічною промовою на честь свята Навруз, проте він обмежився лише письмовою заявою в Telegram.

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Це викликало побоювання щодо його фізичного стану після ізраїльського удару по резиденції його батька Алі, під час якого Моджтаба міг отримати серйозні поранення.

Американська розвідка має інформацію, що Хаменеї живий, оскільки іранські чиновники намагалися організувати зустрічі з ним. Однак за останні три тижні не було оприлюднено жодного відеозвернення, що є незвичним для лідера країни в умовах війни. Згідно з джерелами, команда національної безпеки президента США Дональда Трампа намагається з’ясувати, хто фактично керує Іраном.

Після ліквідації Ізраїлем Алі Ларіджані, якого вважали реальним керівником, в Ірані утворився вакуум влади.

«Ми не думаємо, що іранці доклали б стільки зусиль, щоб обрати мертвого чоловіка верховним лідером, але водночас у нас немає жодних доказів того, що він бере кермо до своїх рук», — зазначив один із американських посадовців.

Зараз розвідка вважає, що фактичне управління країною перейшло до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

«КВІР захоплює Іран, і вони божевільні. Вони дуже ідеологізовані та готові померти», — заявив високопоставлений арабський чиновник.

The Telegraph зазначав, що Моджтабу Хаменеї не бачили ні з початку війни, ні після його обрання верховним лідером Ірану. Єдине його послання народу було у вигляді письмового звернення, яке було зачитано по державному телебаченню.

Це спровокувало припущення, зокрема і з боку президента США Дональда Трампа, що його поранення набагато серйозніше, ніж визнає Тегеран.

За даними американської розвідки, Алі Хаменеї сумнівався, чи здатний Моджтаба стати його наступником. Згідно з даними CBS News, Моджтабу він вважав «не дуже розумним» і «невідповідним на роль лідера». Крім того, циркулювали чутки про проблеми в його особистому житті.

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8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

Інфографіка: NV

12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли. Той заявив, що Моджтаба «почувається добре».

16 березня пов’язана з урядом Кувейту газета повідомила, що пораненого верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї нібито доставили до Москви для лікування. У Кремлі не стали спростовувати.