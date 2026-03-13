Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї в першому зверненні після приходу до влади окреслив жорстку позицію країни щодо США, а його заяву уважно аналізують, щоб зрозуміти майбутній стиль керівництва країною.

Про це у четвер, 12 березня, пише The Guardian.

Текст звернення не був виголошений самим Хаменеї наживо чи на відео — його просто прочитали в ефірі державного телебачення, зазначили там.

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У заяві новий лідер Ірану наголосив, що вимагатиме від США компенсації за удари по іранській території. Якщо Вашингтон відмовиться, він пригрозив наказати знищити американські об'єкти на суму, яка, за оцінками Тегерана, відповідає завданим збиткам.

У The Guardian наголосили, що після смертельної атаки на резиденцію його батька на початку спільного наступу США та Ізраїлю з’явилися сумніви щодо стану здоров’я Моджтаба Хаменеї, тому його заяву, зачитану на державному телебаченні, уважно аналізують, намагаючись зрозуміти, яким буде його стиль керівництва.

Хаменеї майже не згадав про внутрішні суперечки в Ірані, натомість похвалив масові зібрання громадян, які, за його словами, «підтвердили підтримку влади».



Він також заявив, що Іран має і надалі використовувати важіль блокування Ормузької протоки. За його словами, Тегеран також розглядає можливість відкриття нових напрямків протистояння, де противник має менше досвіду і буде вразливішим.

У зверненні він подякував союзникам Ірану — зокрема єменським хуситам і ліванському руху Хезболла — за підтримку. Водночас хусити наразі офіційно не вступали у війну, додає The Guardian.

Говорячи про відносини з країнами Перської затоки після щоденних ракетних і дронових атак Ірану, Хаменеї заявив, що США протягом років створювали там військові та фінансові бази для зміцнення свого впливу. Він стверджує, що під час останніх атак Іран завдавав ударів лише по цих базах, а не по самих державах, і що такі дії можуть продовжитися. Водночас він висловив бажання підтримувати дружні відносини із сусідами.

Хаменеї також закликав країни Перської затоки визначити свою позицію щодо «агресорів проти Ірану» та закрити американські бази, заявивши, що обіцянки США щодо забезпечення безпеки були «брехнею».

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На відміну від президента Ірану Масуда Пезешкіана, який раніше вибачався за шкоду сусіднім країнам, новий верховний лідер Ірану вибачень не висловлював, підкреслили у виданні.

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8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідеру Ірану з’явилися через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона «не вагатиметься атакувати» будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

Водночас президент США Дональд Трамп іще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

Інфографіка: NV

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтабу вважають прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, він, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний уплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Моджтаба навчався у семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, та є вихідцем із консервативних релігійних кіл Ірану. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві — іранського прозахідного монарха.

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Син Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, яке було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Отримавши освіту, Моджтаба Хаменеї приєднався до лав КВІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Після того, як у 1989 році його батько став Верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій залаштунковий вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters із посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КВІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному та безпековому апараті Ірану».

28 лютого 2026 року майже вся родина Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Окрім Алі Хаменеї, унаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.