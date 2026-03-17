Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї залишився в живих під час авіаудару США та Ізраїлю, унаслідок якого загинув його батько Алі Хаменеї, адже вийшов до саду за кілька хвилин до того, як будинок був уражений ракетами.

Про це у вівторок, 17 березня, пише британська газета The Telegraph із посиланням на витеклий у Мережу аудіозапис звернення Мазахера Хоссейні, глави протокольної служби канцелярії Алі Хаменеї, до високопоставлених священнослужителів і командирів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

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Моджтаба Хаменеї жив у тому ж комплексі, що і його батько. Там же розміщувався релігійний зал, де Алі Хаменеї виголошував промови, а також будинки інших дітей Хаменеї.

У суботу, 28 лютого, Алі Хаменеї і високопоставлені співробітники служб безпеки зібралися на нараду. У цей момент по комплексу будівель було завдано ракетного удару. Резиденція була вражена ізраїльськими балістичними ракетами Blue Sparrow о 9:32 ранку за місцевим часом.

Дружина і син Моджтаби Хаменеї загинули миттєво, його зять був обезголовлений.

За словами Хоссейні, незадовго до удару Моджтаба вийшов у двір, «щоб щось зробити, а потім повернутися».

«Він перебував на вулиці і прямував нагору, коли в будівлю влучила ракета», — сказав глава протокольної служби.

Хоссейні стверджує, що Моджтаба отримав «незначну травму ноги».

Також він зазначив, що удари були здійснені одночасно по декількох об'єктах у комплексі, а метою атаки, ймовірно, була ліквідація всієї родини Хаменеї.

Унаслідок авіаудару, крім Алі Хаменеї, було також ліквідовано Мохаммеда Пакпура, главу КСІР, Азіза Насірзаде, міністра оборони Ірану, і Мохаммеда Ширазі - керівника військового бюро Хаменеї.

The Telegraph зазначає, що Моджтабу Хаменеї не бачили ні з початку війни, ні після його обрання верховним лідером Ірану. Єдине його послання народу було у вигляді письмового звернення, яке було зачитано по державному телебаченню.

Це спровокувало припущення, зокрема і з боку президента США Дональда Трампа, що його поранення набагато серйозніше, ніж визнає Тегеран.

Витік аудіозапису стався на тлі запитань, наскільки серйозно поранений Моджтаба Хаменеї і чи здатний він керувати країною, зазначає The Telegraph.

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За оцінками американської розвідки, Алі Хаменеї сумнівався, чи здатний Моджтаба стати його наступником. Згідно з даними CBS News, Моджтабу він вважав «не дуже розумним» і «невідповідним на роль лідера». Крім того, циркулювали чутки про проблеми в його особистому житті.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли.

«Він поранений, але почувається добре», — сказав дипломат.

16 березня газета New York Post повідомила, що президент США був здивований, дізнавшись, що за даними американської розвідки, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї може бути геєм. Це стало причиною того, що його батько, покійний аятола Алі Хаменеї, не хотів, щоб він очолив Ісламську Республіку.