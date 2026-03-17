Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відхилив пропозиції про перемир’я і зниження напруженості зі США, наполягаючи на продовженні конфлікту.

Про це у вівторок, 17 березня, повідомили в Reuters, посилаючись на іранського посадовця, що говорив на умовах анонімності.

За його словами, під час першого засідання з питань зовнішньої політики позиція Хаменеї щодо помсти США та Ізраїлю була «жорсткою і серйозною», однак невідомо, чи був він присутній особисто.

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Джерело також зазначило, що іранський лідер вважає передчасними будь-які розмови про мир доти, «доки США та Ізраїль не зазнають поразки і не погодяться на компенсації».

17 березня в CNN повідомляли, що президент США Дональд Трамп відмовився від відновлення переговорів з Іраном через сумніви щодо повноважень нового лідера країни. Попри спроби іранських представників встановити контакт із його спецпосланцем, Трамп заявив, що наразі не має наміру вести дипломатичний діалог.

16 березня Axios писало, що США встановили прямий контакт із режимом Ірану через спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, обмінявшись повідомленнями про можливе припинення бойових дій. При цьому американські чиновники уточнили, що переговори не ведуться, а Трамп відкритий до угоди лише з позиції сили.

Тоді ж Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої колишні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

13 березня Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться. Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на цьому етапі укласти угоду про припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

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У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.