Путін улесливо привітав Моджтабу Хаменеї з призначенням і назвав Росію «надійним партнером» Ірану

Про це повідомляє пресслужба Кремля.

Путін улесливо привітав Моджтаба Хаменеї з новою посадою і традиційно заявив про зовнішню «агресію».

Путін також вважав доречним заявити, що новий лідер Ірану згуртує народ, який до цього проводив масові протести проти політики Алі Хаменеї.

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«Упевнений, що ви з честю продовжите справу вашого батька і згуртуєте іранський народ перед обличчям суворих випробувань», — ідеться в привітанні Путіна.

Путін також заявив про «незмінну підтримку Тегерана і солідарність з іранськими друзями». Він назвав Росію «надійним партнером» Ірану.

9 березня наступником Алі Хаменеї став його син Моджтаба Хаменеї. Таке рішення ухвалила Асамблея експертів — орган, відповідальний за вибір нового верховного лідера Ірану.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, коментуючи ситуацію навколо бойових дій з Ізраїлем і США, відкинув заклики до перемир’я і заявив, що Іран отримує підтримку від Росії.

Також посол США в ООН Майк Волц прокоментував повідомлення про можливий обмін розвідданими між РФ та Іраном. Він заявив, що Росія та Іран мають «симбіотичні відносини», а також додав, що якщо Москва щось і надає Тегерану, то, за його словами, це «не дуже ефективно» на тлі дій американських військових проти іранських можливостей.

Волц також заявив, що, на його думку, президент США Дональд Трамп у разі потреби «вживе відповідних заходів».

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтаба Хаменеї вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо супротивників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Як писало агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

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Моджтаба навчався в семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, і є вихідцем із консервативних релігійних кіл Ірану. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві - іранського прозахідного монарха.

Син Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, що було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Здобувши освіту, Моджтаба Хаменеї долучився до лав КСІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Після того, як 1989 року його батько став Верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій закулісний вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters з посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КСІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному апараті та апараті безпеки Ірану».

28 лютого 2026 року майже вся сім'я Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Крім Алі Хаменеї, внаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.

Інфографіка: NV

7 березня повідомлялося, що ізраїльські представники служби безпеки вважають, що Моджтаба досі живий після того, як його атакувала авіація, але він дістав поранення.

Про поранення Моджтаби Хаменеї повідомив також арабомовний телевізійний канал новин Саудівської Аравії Al Hadath. Інформації про те, наскільки важким було поранення, поки що немає.

Увечері 3 березня Iran International повідомив, що Моджтаба Хаменеї був обраний новим лідером Ісламської Республіки Іран. За інформацією видання, рішення ухвалили під тиском Корпусу вартових Ісламської революції.

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Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд.

5 березня Трамп заявляв, що має брати участь у виборі наступного лідера Ірану, а обрання сина ліквідованого Алі Хаменеї Моджтаби Хаменеї на цю посаду для нього неприйнятне.