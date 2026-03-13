До $10 млн. У Держдепі США пропонують винагороду за інформацію про нового аятолу Хаменеї та топчиновників іранського режиму

Як повідомляє Reuters, Можтаба Хаменеї, найімовірніше, був поранений під час серії американо-ізраїльських ударів — і відтоді не з’являвся на публіці (Фото: Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Влада США оголосила винагороду за інформацію про нового аятолу Ірану Моджтаба Хаменеї та інших високопосадовців режиму — до $10 млн.

Про це 13 березня повідомляє агентство Reuters з посиланням на Держдеп США.

«Моджтаба Хаменеї нещодавно змінив свого батька, Алі Хаменеї, на посаді верховного лідера Ірану після того, як того було вбито разом із кількома іншими високопосадовцями іранського уряду внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю 28 лютого», — пише видання.

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Як повідомляє Reuters, Хаменеї-молодший, найімовірніше, був поранений під час наступної серії американсько-ізраїльських ударів — з того часу не з'являючись на публіці. При цьому 12 березня він виступив зі своєю першою заявою — щоправда, у текстовому варіанті.

«Крім верховного лідера, США шукають інформацію про главу служби безпеки Ірану Алі Ларіджані, міністра розвідки Есмаїла Хатібу, міністра внутрішніх справ Ескандара Момені і двох чиновників з апарату Хаменеї», — пише агентство.

13 березня Ларіджані з’явився у відеороликах, перевірених агентством Reuters, — разом із президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і главою МЗС Аббасом Аракчі на мітингу в Тегерані, — попри заяву глави Пентагону Піта Гегсета — мовляв, «іранське керівництво ховається під землею».

Крім того, Держдеп США пропонує винагороду за інформацію про чотирьох інших високопосадовців режиму аятол, включно з командувачем Корпусу вартових ісламської революції та секретарем Ради оборони, однак їхніх імен не уточнює і фотографії не опублікував.

«Ці особи командують і керують різними підрозділами КСІР, який планує, організовує і здійснює терористичні акти по всьому світу», — заявили у відомстві.

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Уранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

Обов’язки тимчасового верховного лідера Ірану після вбивства Хаменеї деякий час виконував старший священнослужитель Аліреза Арафі.

Інфографіка: NV

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

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11 березня американська газета NYT писала, що Моджтаба Хаменеї дістав поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю. За даними джерел видання, через травми і міркування безпеки він не з’являється на публіці і перебуває в захищеному місці з обмеженим зв’язком.

12 березня представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив поранення нового аятоли.

«Він поранений, але почувається добре», — сказав дипломат.

Того ж дня ведучий державного телебачення Ірану в ефірі зачитав перше звернення Можтаби Хаменеї.

Зокрема, новий аятола закликав народ Ірану до єдності та попередив, що Ормузька протока, ключовий судноплавний маршрут, залишатиметься закритою як «інструмент тиску».