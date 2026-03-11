Моджтаба Хаменеї залишається поза публічним простором після поранення на початку спецоперації США та Ізраїлю (Фото: Rouhollah Vahdati/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї отримав поранення під час удару Ізраїлю та США на початку спецоперації і досі перебуває поза публічним простором.

Про це у середу, 11 березня, пише The New York Times.

Протягом трьох днів після оголошення Моджтаби Хаменеї наступником свого вбитого батька на посаді верховного лідера Ірану він не з’являвся на публіці, не випускав відео та не робив письмових заяв, зазначили там.

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За словами трьох іранських посадовців, які говорили на умовах анонімності, однією з причин відсутності його появи є побоювання, що будь-який контакт може видати його місцезнаходження й поставити його під загрозу.

Вони додали, що ще однією причиною є те, що Моджтаба Хаменеї отримав поранення в перший день спецоперації Ізраїлю та США. Іранські джерела повідомили, що високопоставлені урядовці розповіли їм про травми Хаменеї, включно з пораненнями ніг, але він залишався у свідомості та перебував у захищеному місці з обмеженим зв’язком.

Двоє ізраїльських військових чиновників також заявили, що отримана Ізраїлем інформація дозволила оборонному відомству зробити висновок, що Моджтаба Хаменеї постраждав 28 лютого, ще до того, як його обрали верховним лідером. Точні обставини та тяжкість поранень залишаються невідомими.

В NYT підкреслили, що декілька натяків на стан Моджтаби Хаменеї з’явилися на державному телебаченні та в державному інформагентстві IRNA, які назвали його «пораненим ветераном війни». Також урядова релігійна організація Komiteh Emdad у своїй привітальній заяві назвала його «janbaz jang» — перським терміном для ветерана, пораненого у війні.

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8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомлення про обрання нового верховного лідеру Ірану з’явились через кілька годин після того, як Армія оборони Ізраїлю попередила перед засіданням Асамблеї експертів, що «Ізраїль продовжуватиме стежити за будь-яким наступником і будь-ким, хто прагне призначити наступника», попереджаючи, що вона"не вагатиметься атакувати" будь-кого з десятків членів, які брали участь у зустрічі.

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Водночас президент США Дональд Трамп ще до оголошення імені Хаменеї заявив, що новий верховний лідер Ірану «не протримається довго», якщо іранська сторона спочатку не отримає схвалення Білого дому.

Інфографіка: NV

Що відомо про наступника Алі Хаменеї

Як писало агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Моджтаба навчався у семінаріях міста Кум, ключового центру ісламської ідеології в Ірані, та є вихідцем із консервативних релігійних кіл Ірану. У цьому середовищі його батько відігравав помітну роль під час Ісламської революції та повалення шаха Мохаммеда Рези Пехлеві — іранського прозахідного монарха.

Син Хаменеї відомий своїми тісними зв’язками з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР) — воєнізованим формуванням, яке було створене для «захисту завоювань революції» і стало найвпливовішою військовою силою в Ірані. Отримавши освіту, Моджтаба Хаменеї приєднався до лав КВІР наприкінці 80-х років і взяв участь в останньому періоді війни Ірану з Іраком (тривала у 1980−1988 роках).

Після того, як у 1989 році його батько став Верховним лідером Ірану, Моджтаба з роками нарощував свій залаштунковий вплив в іранському режимі під керівництвом Хаменеї.

Reuters із посиланням на власні джерела додає, що за останні 20 років Хаменеї-молодший «встановив тісні зв’язки з КВІР, що забезпечило йому додатковий вплив у політичному та безпековому апараті Ірану».

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28 лютого 2026 року майже вся родина Хаменеї стала ціллю перших ударів Ізраїлю та США по Ірану. Окрім Алі Хаменеї, унаслідок цих атак загинула дружина Моджтаби Хаменеї, його син і мати.