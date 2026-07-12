«Цієї помсти вимагає наш народ». Лідер Ірану присягнувся вбити Трампа

Моджтаба Хаменеї присягнувся помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї (Фото: Маджид Асгаріпур / WANA (West Asia News Agency) через REUTERS)

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї присягнувся помститися за загибель свого батька Алі Хаменеї та вбити президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

У суботу, 11 липня, лідер іранського режиму виступив із заявою, в якій прямо пообіцяв убити Трампа.

«Ми клянемося помститися за вашу чисту кров і кров усіх мучеників. Цієї помсти вимагає наш народ, і це неодмінно має бути зроблено», — заявив він.

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Моджтаба Хаменеї посів місце свого батька на чолі іранського духовенства після смертоносного ізраїльського авіаудару 28 лютого.

8 березня Моджтабу Хаменеї було оголошено новим верховним лідером Ірану. Також повідомлялося, що він дістав поранення — ймовірно, під час того самого авіаудару, внаслідок якого загинув його батько. Відтоді він не з’являвся на публіці.