Ізраїль вважає, що сина Хаменеї, якого називають його імовірним наступником, вдалося поранити, але не вбити

Мохтаба Хаменеї 1 жовтня 2024 року в офісі Хезболи в Тегерані (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Ізраїльські представники служби безпеки вважають, що Моджтаба Хаменеї, син ліквідованого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї , якого вважають його наймовірнішим наступником, досі живий після того, як був атакований авіацією.

Про це повідомило видання Times of Israel.

Водночас, за оцінкою Ізраїлю, Моджтаба Хаменеї був поранений під час удару.

Про поранення Моджтаби Хаменеї повідомив також арабомовний телевізійний канал новин Саудівської Аравії Al Hadath. Інформації про те, наскільки важким було поранення, наразі немає.

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Речник Армії оборони Ізраїлю бригадний генерал Еффі Дефрін, коли його запитали ввечері 7 березня про процес призначення нового іранського лідера, зазначив, що Армія оборони Ізраїлю 3 березня атакувала будівлю в Кумі, де засідає 88-членна Асамблея експертів, якій доручено обрати нового верховного лідера, і продовжуватиме атакувати того, кого він назвав новим головним терористичним лідером Ірану.

Дефрін минулого тижня заявляв, що Армія оборони Ізраїлю очікує інформації про результати удару в Кумі. У звіті іранської опозиції говорилося, що будівля була практично порожньою, коли Армія оборони Ізраїлю оголосила про удар по ній.

Обрання Моджтаби Хаменеї наступником батька — що відомо

Увечері 3 березня Iran International повідомило, що Моджтаба Хаменеї був обраний новим лідером Ісламської Республіки Іран. За інформацією видання, рішення ухвалили під тиском Корпусу вартових Ісламської революції.



4 березня NYT уточнило, що Моджтаба Хаменеї став головним кандидатом на посаду верховного лідера Ірану, але оголошення про це відкладають.

6 березня видання NYT повідомило, що Іран відкладає призначення наступника вбитого верховного лідера Алі Хаменеї з міркувань безпеки після погроз США та Ізраїлю.

Як писало агентство Reuters, Моджтаба вважається прихильником жорсткого консервативного табору Ірану, як і його батько, і публічно підтримував жорстку політику щодо противників режиму і зовнішніх ворогів. Моджтаба Хаменеї ніколи офіційно не обіймав державних посад, але, як вважається, має закулісний вплив у політичному і силовому апараті та тісні зв’язки з КВІР. У 2019 році США запровадили проти нього санкції.

Вранці 1 березня іранські державні ЗМІ підтвердили, що верховний лідер Алі Хаменеї загинув 28 лютого внаслідок ударів Ізраїлю та США. Як показали супутникові знімки, палац Алі Хаменеї був повністю зруйнований.

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За словами військових чиновників в Ізраїлі, Хаменеї було вбито разом із сімома членами вищого керівництва іранських служб безпеки і близько десятка членів його сім'ї та близького оточення внаслідок майже одночасних ударів протягом 60 секунд.